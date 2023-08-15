Боеприпасы и боевые машины: Швеция планирует предоставить Украине помощь на более чем $300 млн

Правительство скандинавского государства может получить разрешение о продаже США охотничьего робота Rb 99 (AMRAAM), который передадут Киеву.

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Швеция определилась с очередным 13 пакетом военной помощи для Украины, объем которого составит 314 миллионов долларов. На сайте правительства 15 августа сообщили подробности.

Новая инициатива предусматривает предоставление боеприпасов для систем ПВО и боевых машин, которые страна уже передала Украине ранее. Запасные части для каких систем техники будут переданы, чиновники не назвали.

Швеция также планирует передать транспортные средства и аварийно-спасательные средства. В новом пакете помощи также включено оборудование для разминирования.

Сейчас правительство скандинавского государства получает разрешение о продаже в США охотничьего робота Rb 99 (AMRAAM). Украине он будет передан на безвозмездной основе.

"Общая стоимость тринадцатого пакета поддержки составляет примерно 3,4 миллиарда шведских крон", — говорится в сообщении.

Пакет поддержки также включает компенсацию Вооруженным силам Швеции. Речь идет о транспортных расходах и расходах на охрану.

По информации издания SVT, министр обороны Пол Йонсон подчеркнул важность поддерживать украинскую ПВО. В связи с этим предлагают реализовать США ракеты AMRAAM "воздух-воздух", чтобы впоследствии их передали Украине. Среди прочего, в нем боеприпасы и запчасти к системам Archer и Stridsfordon 90.

Пол Йонсон отметил, что Швеция в краткосрочной получит низкий уровень готовности армии, но в перспективе это можно исправить.

Напомним, 14 августа в США объявили о дополнительных 200 миллионах помощи Украине. Украинские военные получат больше ракет для ПВО, артиллерийских снарядов, противотанковых средств, а также оборудование для разминирования.