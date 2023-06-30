Бійці ЗСУ за допомогою дрона знищили "загадковий" комплекс спостереження "Муром" (відео)

Автономний комплекс спостереження "Муром" було знищено на Донецькому напрямку. Такі станції небезпечні тим, що дають можливість противнику коригувати артилерійські удари і супроводжують групи диверсантів.

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Українські захисники "засліпили" противника, знищивши автономний комплекс спостереження "Муром". Для цього бійці Сил оборони використовували розвідувальний БПЛА і дрон-камікадзе. Відео опубліковано 30 червня в соціальних мережах, передає Фокус.

У публікації йдеться, що спостережний комплекс противника знищили фахівці підрозділу "Свобода" Національної гвардії на території Донецької області. На кадрах можна побачити, що ворог розмістив обладнання на трубі виробничого комплексу.

"Підрозділ Свобода знищив спостережний комплекс "Муром" за допомогою FPV дрона-камікадзе на Донецькому напрямку", — ідеться в повідомленні.

Комплекси небезпечні тим, що дають можливість противнику коригувати артилерійські обстріли, а також супроводжують російські ДРГ.

Раніше ми писали, що окупанти почали активно застосовувати комплекси спостереження "Муром-П" на передовій, встановлюючи його на висотних об'єктах. Це обладнання призначене для візуального спостереження і здатне автономно відстежувати живу силу і техніку. Пристрій оснащений оптичною камерою з хорошим зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км.

26 червня бійці 103 окремої бригади Сил територіальної оборони зуміли ліквідувати комплекс "Муром-М" за допомогою безпілотника. Перед цим українські фахівці провели систематичні заходи з виявлення важливих цілей засобами аеророзвідки.