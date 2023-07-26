Тероборонівець застосував FPV-дрон та знищив "Муром-М" (відео)

Комплекс спостереження "Муром-М" може виявити людину на відстані до 10 км за допомогою звичайної камери і до 4 км за допомогою встановленого тепловізора.

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Аеророзвідник 108-ої окремої бригади територіальної оборони уразив ворожий комплекс спостереження "Муром-М". У Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України повідомили подробиці.

Боєць завдяки своїм знанням та одному дрону зумів вивести за ладу доволі рідкісну техніку. Комплекс спостереження "Муром-М" може зафіксувати пересування людини на відстані до 10 км за допомогою звичайної камери і до 4 км за допомогою тепловізора, спроможний зафіксувати російську техніку в темну пору доби на відстані до 8 км та здійснювати коригування вогню. Система здатна працювати з високих об’єктів, таких як елеватори, щогли чи вежі.

108-ма окрема бригада територіальної оборони

Бригада виконує функції у складі Регіонального управління "Схід" Сил ТрО. У вересні 2018 року захисники почали готуватися на навчальних зборах. У травні 2019 року на території Січеславщини відбулися планові командно-штабні навчання з територіальної оборони. У жовтні 2022 року військовий підрозділ отримав бойовий прапор.

Нагадаємо, 17 липня тероборонівці знищили комплекс відеоспостереження "Муром-М". Російські загарбники намагалися замаскувати свою позицію, але їм цього зробити не вдалося. Воїни української бригади зафіксували роботу системи та ефектно впорались із завданням.

ЗСУ на Херсонщині 13 липня ліквідували "Муром-П" російських військ. Російські військові розгорнули комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П", щоб отримувати інформацію, яка стосується пересування українських військ, у цілодобовому режимі.