Український дрон знищив "око мордора": ЗСУ на Херсонщині спопелили "Муром-П" ЗС РФ (відео)

Російські військові розгорнули комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П" і цілодобово стежили за пересуваннями Сил оборони в Херсонській області.

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У Херсонській області російські вояки збідніли на один комплекс "Муром-П". Його знищив безпілотник українського виробництва FPV-дрон. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

На опублікованих кадрах видно, як "пташка" українського виробництва на швидкості влітає в схований на висоті комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П" окупантів і вибухає.

"Сили оборони продовжують перетворювати техніку росіян на металобрухт. Цього разу FPV-дрон українського виробництва знищив вороже "око мордора". Саме так називають "Муром-П", який дозволяє окупантам цілодобово спостерігати за територією та просуванням українських військ. Пишаюся українськими розробками", — повідомив Федоров.

Міністр цифрової трансформації зауважив, що триває робота, аби таких дронів у Сил оборони було більше і подякував тим, хто донатить на проєкт "Армія дронів".

Комплекс "Муром-П": що відомо

Комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П" має тепловізор та камеру з зумом. Він може працювати автономно з елеваторів та інших високих об’єктів. Комплекс бачить людину на 10 км камерою та на 4 км тепловізором. Комплекс поставляється російським розробником та виробником спеціальної техніки та безпілотних літальних апаратів "Стилсофт".

"Муром-П" швидко розгортається і призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, що ЗСУ наступають на 3 ділянках фронту і успішно ведуть контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями та продовжують утримувати позиції в районі Антонівського мосту.

Також на Херсонщині російські вояки на танку влетіли у стовп і накивали п'ятами. Танк добили прикордонники ДПСУ з використанням дрона з вибухівкою.