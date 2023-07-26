Боец теробороны применил FPV-дрон и уничтожил "Муром-М" (видео)

Комплекс наблюдения "Муром-М" может обнаружить человека на расстоянии до 10 км с помощью обычной камеры и до 4 км с помощью установленного тепловизора.

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Аэроразведчик 108-й отдельной бригады территориальной обороны поразил вражеский комплекс наблюдения "Муром-М". В Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины сообщили подробности.

Боец благодаря своим знаниям и одному дрону сумел вывести из строя довольно редкую технику. Комплекс наблюдения "Муром-М" может зафиксировать передвижение человека на расстоянии до 10 км с помощью обычной камеры и до 4 км с помощью тепловизора, способен зафиксировать российскую технику в темное время суток на расстоянии до 8 км и осуществлять корректировку огня. Система способна работать с высоких объектов, таких как элеваторы, мачты или башни.

108-я отдельная бригада территориальной обороны

Бригада выполняет функции в составе Регионального управления "Схід" Сил ТрО. В сентябре 2018 года защитники начали готовиться на учебных сборах. В мае 2019 года на территории Сичеславщины состоялись плановые командно-штабные учения по территориальной обороне. В октябре 2022 года военное подразделение получило боевое знамя.

Напомним, 17 июля терробороновцы уничтожили комплекс видеонаблюдения "Муром-М". Российские захватчики пытались замаскировать свою позицию, но им этого сделать не удалось. Воины украинской бригады зафиксировали работу системы и эффектно справились с задачей.

ВСУ на Херсонщине 13 июля ликвидировали "Муром-П" российских войск. Российские военные развернули комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П", чтобы получать информацию, которая касается передвижения украинских войск, в круглосуточном режиме.