Оккупанты сбросили авиабомбу КАБ-250 на жилые дома на Харьковщине: есть жертвы (фото)

Как отмечают в ОВА, также зафиксированы попадания вражеских снарядов в других районах Харьковской области. Оккупанты обстреливали регион из артиллерии, минометов и другого оружия.

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Ночью 27 июля оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

"Прошлой ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района. Зафиксировано попадание рядом с 5-этажным жилым домом", — сказал Олег Синегубов.

Он отметил, что в результате обстрела погибла 74-летняя женщина и пострадали 35-летняя, 81-летняя и 71-летняя женщины и 74-летний мужчина, они находятся в среднем состоянии тяжести. Был поврежден дом, в котором в одной из квартир обвалилась стена. Соседний 9-этажный дом также получил повреждения.

Разбомбленный дом в Харьковской области Авиабомба попала в жилой дом Последствия вражеского обстрела по Харьковщине Дом, на который враг сбросил авибомбу

Этой же ночью вражеская ракета С-300 попала в нежилое здание в пгт Великий Бурлук Купянского района. Из-за обстрела здание было повреждено, произошел пожар.

Синегубов отметил, что в течение 26 июля оккупанты обстреляли населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов из артиллерии, минометов и другого оружия. В результате атак произошли пожары. В селе Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом повреждено здание лицея, а в селе Перовское — объект критической инфраструктуры. Глава ОГА добавил, что никто не пострадал.

Напомним, ночью 27 июля враг обстрелял крылатыми ракетами "Калибр" Одесскую область. Из-за попадания погиб гражданский охранник и зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры.

26 июля оккупанты запустили крылатые ракеты с 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС из района Каспийского моря. В частности, украинским силам удалось сбить более 30 ракет.