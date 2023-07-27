Окупанти скинули авіабомбу КАБ-250 на житлові будинки на Харківщині: є жертви (фото)

Як зазначають в ОВА, також зафіксовані влучання ворожих снарядів в інших районах Харківської області. Окупанти обстрілювали регіон з артилерії, мінометів та іншої зброї.

Related video

Вночі 27 липня окупанти завдали удар керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

"Минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком", — сказав Олег Синєгубов.

Він зазначив, що в результаті обстрілу загинула 74-річна жінка та постраждали 35-річна, 81-річна та 71-річна жінки і 74-річний чоловік, вони перебувають у середньому стані тяжкості. Було пошкоджено будинок, у якому в одній із квартир обвалилася стіна. Сусідній 9-поверховий будинок також зазнав ушкоджень.

Розбомблений будинок у Харківській області Авіабомба влучила в житловий будинок Наслідки ворожого обстрілу по Харківщині Будинок, на який ворог скинув авібомбу

Цієї ж ночі ворожа ракета С-300 влучила в нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Через обстріл будівлю було пошкоджено, сталася пожежа.

Синєгубов зазначив, що протягом 26 липня окупанти обстріляли населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів з артилерії, мінометів та іншої зброї. У результаті атак сталися пожежі. В селі Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкодило будівлю ліцею, а в селі Перовське — об‘єкт критичної інфраструктури. Голова ОВА додав, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі 27 липня ворог обстріляв крилатими ракетами "Калібр" Одеську область. Через влучання загинув цивільний охоронець та зафіксовано пошкодження портової інфраструктури.

26 липня окупанти запустили крилаті ракети з 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС із району Каспійського моря. Зокрема, українським силам вдалося збити понад 30 ракет.