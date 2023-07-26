Масштабна ракетна атака ЗС РФ по Україні: у низці областей пролунали вибухи

ЗС РФ випустили по Україні крилаті ракети з 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС. Повітряну тривогу було оголошено по всій країні.

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У середу, 26 липня, російські окупанти запустили крилаті ракети з 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС із району Каспійського моря. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Окупанти запустили по Україні крилаті ракети

Як зазначають у Повітряних силах, ідеться, ймовірно, про балістичні ракети. За даними відомства під загрозою перебуває південний схід України.

"Орієнтовний час підльоту крилатих ракет з Каспію годину-півтори! Сигнал повітряної тривоги по південних і східних регіонах буде оголошено близько 17:40!" — йдеться в повідомленні.

Повітряні сили також не виключають, що можливі пуски крилатих ракет морського і наземного базування з акваторії Чорного моря і балістики з території РФ і тимчасово окупованих територій

Приблизно о 17:40 у низці областей України було оголошено Повітряну тривогу.

Карта тривог в Україні станом на 17:45

Пізніше тривога поширилася ще на кілька областей, а Повітряні сили попередили про швидкісні ракети з півночі.

Карта тривог в Україні станом на 18:00

Спочатку повідомлялося про ракетну небезпеку в Харкові, проте пізніше ракети змінили курс у бік Дніпра.

Харків опинився під загрозою обстрілу

Російські ракети розвернулися в бік Дніпра

Також повідомлялося про загрозу ракетного обстрілу в Кропивницькому та Кременчуці Полтавської області.

Кременчук і Кропивницький під загрозою

До 18:35 повітряна тривога поширилася по всій території України.

Повітряну тривогу було оголошено по всій країні

Приблизно о 18:45 з'явилася інформація про роботу ППО в Дніпропетровській і Кіровоградській областях, а Повітряні сили попередили, що крилаті ракети перебувають на підступах до Вінницької та Одеської областей.

Ракетна загроза у Вінницькій та Одеській областях

У Кіровоградській і Дніпропетровській областях спрацювала ППО

Повітряні сили також попередили про те, що група ракет рухається вздовж кордону з Молдовою в напрямку Хмельницької області. Пізніше у Хмельницькій ОВА повідомили про роботу ППО.

Ракетна загроза в Хмельницькій області

У Хмельницькому пролунали вибухи

Також повідомлялося, що російські крилаті ракети увійшли у Львівську область.

Ракети ЗС РФ увійшли у Львівську область

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що в напрямку столиці зафіксовано пуск Х-47 "Кинджал". За даними Повітряних сил, "Кинджали" також було запущено в напрямку Кіровоградської та Хмельницької областей.

Зафіксовано пуски ракет у бік Києва

Нагадаємо, 26 липня у пресслужбі Повітряного командування ЗСУ повідомили, що українські захисники збили дві російські крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.

Крім того, російські окупанти в ніч на 26 липня атакували українські міста дронами-камікадзе Shahed. Постраждав Первомайський район Харківської області. Унаслідок атаки сталася пожежа, зафіксовано влучання по промислових об'єктах у регіоні.

Раніше, 25 липня російські загарбники також обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 9 обстрілів (77 вибухів) із різних видів озброєння.