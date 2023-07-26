Через "приліт" почалася пожежа: росіяни атакували Харківську область дронами-камікадзе

За словами мера Миколи Бакшеєва, ЗС РФ влучили по промислових об'єктах у Первомайському районі.

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Російські окупанти в ніч на 26 липня атакували українські міста дронами-камікадзе Shahed. Постраждав Первомайський району Харківської області. Про це заявив мер Первомайського Микола Бакшеєв у Telegram.

За його словами, внаслідок атаки сталася пожежа, зафіксовано влучання по промислових об'єктах у регіоні.

"Наша громада зазнала атаки шахідів. Є влучання по промислових об'єктах. У результаті чого там виникла пожежа. Працюють рятувальники. Інформація про жертви станом на цей момент відсутня. Також у небі над містом несе чергування винищувач ЗСУ! Тримаємося разом! Все буде Україна", — написав він.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу. Так, повідомлення про дрони-камікадзе в Харківській області з'явилися ще о 23:15.

"Харківська область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА!" — зазначили в Повітряних силах.

Також повітряну тривогу було оголошено в інших областях.

Повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, що 25 липня повідомлялося, що в Костянтинівці від касетних боєприпасів РФ померла ще одна дитина. За словами очільника Донецької області, медики добу рятували життя дитини, яка постраждала від удару касетними боєприпасами ЗС РФ — вона померла ввечері 25 липня.

Також повідомлялося, що РФ готує елітний підрозділ для "бахмутської бійні". Згідно з даними російського правозахисника Володимира Осечкіна, росіяни готуються штурмувати укріпрайон у Бахмуті, де ЗСУ ведуть оборону. Однак достовірність цих даних неможливо перевірити.