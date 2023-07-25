РФ готує елітний підрозділ для "бахмутської бійні": у мережу "злили" документ Генштабу

Згідно з даними російського правозахисника Володимира Осєчкіна, росіяни готуються штурмувати укріпрайон у Бахмуті, де ЗСУ ведуть оборону. Однак правдивість цих даних неможливо перевірити.

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Росія готується відправити свої елітні повітряно-десантні війська (ПДВ) у гарячі точки Донбасу на сході України, зокрема в Бахмут, на тлі побоювань, що її війська можуть почати переворот. Про це свідчить ймовірний витік секретної записки Генштабу Росії, отриманої російським правозахисником Володимиром Осєчкіним, про що він повідомив 23 липня у своєму Telegram-каналі, передає Newsweek.

Осєчкін заявив, що отримав секретну записку від джерела, яке нібито представляється співробітником російського Генерального штабу. Лист, який Newsweek не зміг відразу перевірити, схоже, адресовано вищому генералу президента Володимира Путіна, начальнику Генштабу Валерію Герасимову.

Нібито "злитий" документ Генштабу РФ Фото: Gulagu.net

У листі пропонується направити "штурмові загони" під керівництвом командувача генерал-полковника Михайла Теплинського в райони, розташовані поблизу Бахмута на сході Донецької області України, — Слов'янськ, Красний Лиман, Білогорівку (Луганська область) і село Оріхове-Василівка, що розташоване біля траси Бахмут — Слов'янськ. Герасимов попросив узгодити цю пропозицію.

Документ із власноручним підписом від 18 липня опублікував Telegram-канал "Московская прачечная" після звільнення 12 липня командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-полковника Івана Попова.

Також було опубліковано аудіозапис Попова, в якому він, судячи з усього, скаржився безпосередньо президенту Росії, ставлячи запитання про "недостатню організацію контрбатарейної боротьби, відсутність постів артилерійської розвідки, масової загибелі й поранення наших братів від артилерії противника".

Після цього 15 липня війська 7-ї дивізії ВДВ опублікували аудіозвернення, в якому попередили про звільнення свого командира Теплинського, який також скаржився на ведення війни в Україні. Вони пригрозили вивести війська з окупованої Херсонської області на півдні України, якщо з Теплинським станеться щось подібне.

За словами джерела Осєчкіна, лист підтверджує повідомлення, поширене у "відомому анонімному російському Telegram-каналі", про те, що ВДВ направляють на "забій" і для штурму "укріпрайону під Бахмутом, де найзатятіше обороняються Збройні сили України".

"Вони [міністр оборони Сергій Шойгу і Герасимов] готуються відправити їх на забій", — йдеться в повідомленні Telegram-каналу. "Усі вони [ВДВ], по суті, легка піхота, і їх кидають на прорив багатошарової оборони".

"Якщо маневр Міноборони вдасться, то одним ударом вони вб'ють двох зайців — прорідить незадоволених методами управління військових і загальмує здачу Бахмута, який зараз перебуває в напівоточенні", — додає канал. "Якщо ідея провалиться, то винним зроблять Теплинського. А можливо, вони допоможуть йому в провалі, обмеживши його техніку і боєприпаси (знову ж таки, у своїй звичайній манері)".

Нагадаємо, 25 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що на Бахмутському напрямку втрати ЗСУ щотижня у 8-9 разів менші, ніж у ЗС РФ.

Також 25 липня представник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ на південь від Бахмута просуваються швидше, ніж на півночі, але згодом можна буде побачити результат.