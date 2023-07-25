РФ готовит элитное подразделение для "бахмутской бойни": в сеть "слили" документ Генштаба

Согласно данный российского правозащитника Владимира Осечкина, россияне готовятся штурмовать укрепрайон в Бахмуте, где ВСУ ведут оборону. Однако достоверность этих данных невозможно проверить.

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Россия готовится отправить свои элитные воздушно-десантные войска (ВДВ) в горячие точки Донбасса на востоке Украины, в частности в Бахмут, на фоне опасений, что ее войска могут начать переворот. Об этом свидетельствует предполагаемая утечка секретной записки Генштаба России, полученной российским правозащитником Владимиром Осечкиным, о чем он сообщил 23 июля в своем Telegram-канале, передает Newsweek.

Осечкин заявил, что получил секретную записку от источника, якобы представляющегося сотрудником российского Генерального штаба. Письмо, которое Newsweek не смог сразу проверить, похоже, адресовано высшему генералу президента Владимира Путина, начальнику Генштаба Валерию Герасимову.

Якобы "слитый" документ Генштаба РФ Фото: Gulagu.net

В письме предлагается направить "штурмовые отряды" под руководством командующего генерал-полковника Михаила Теплинского в районы, расположенные вблизи Бахмута на востоке Донецкой области Украины — Славянск, Красный Лиман, Белогоровку (Луганская область) и село Орехово-Васильевка, расположенное у трассы Бахмут – Славянск. Герасимов попросил согласовать это предложение.

Документ с собственноручной подписью от 18 июля был опубликован Telegram-каналом "Московская прачечная" после увольнения 12 июля командующего 58-й общевойсковой армией генерал-полковника Ивана Попова.

Также была опубликована аудиозапись Попова, в которой он, судя по всему, жаловался непосредственно президенту России, задавая вопросы о "недостаточной организации контрбатарейной борьбы, отсутствии постов артиллерийской разведки, массовой гибели и ранениях наших братьев от артиллерии противника".

После этого 15 июля войска 7-й дивизии ВДВ опубликовали аудиообращение, в котором предупредили об увольнении своего командира Теплинского, который также жаловался на ведение войны на Украине. Они пригрозили вывести войска из оккупированной Херсонской области на юге Украины, если с Теплинским произойдет что-то подобное.

По словам источника Осечкина, письмо подтверждает сообщение, распространенное в "известном анонимном российском Telegram-канале", о том, что ВДВ направляется на "убой" и для штурма "укрепрайона под Бахмутом, где наиболее упорно обороняются Вооруженные силы Украины".

"Они [министр обороны Сергей Шойгу и Герасимов] готовятся отправить их на убой", — говорится в сообщении Telegram-канала. "Все они [ВДВ], по сути, легкая пехота, и их бросают на прорыв многослойной обороны".

"Если маневр Минобороны удастся, то одним ударом они убьют двух зайцев — проредит недовольных методами управления военных и затормозит сдачу Бахмута, который сейчас находится в полуокружении", — добавляет канал. "Если идея провалится, то виновным сделают Теплинского. А может быть, они помогут ему в провале, ограничив его технику и боеприпасы (опять же, в своей обычной манере)".

Напомним, 25 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении потери ВСУ еженедельно в 8-9 раз меньше, чем у ВС РФ.

Также 25 июля представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ к югу от Бахмута продвигаются быстрее, чем на севере, но впоследствии можно будет увидеть результат.