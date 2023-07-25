Спикер ВСУ объяснил, почему наступление к северу от Бахмута медленнее, чем на юге (видео)

Украинские войска ежедневно освобождают сотни метров, но со временем, как считает спикер ВСУ Сергей Череватый, освобожденные территории будут в разы больше и смогут достигать десятки километров.

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Вооруженные силы Украины к югу от Бахмута продвигаются быстрее, чем на севере, но впоследствии можно будет увидеть результат. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Он отметил, что враг на севере лучше подготовлен. Есть определенные природные препятствия, среди которых и водоемы. Это несколько замедляет движение Сил обороны Украины.

"Работа там тоже продолжается, со временем она будет видна, несмотря на то, что враг делает все, чтобы замедлить наше движение", — заявил Череватый.

Спикер добавил, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины удерживают инициативу. Украинские войска ежедневно освобождают сотни метров. Впоследствии освобожденные территории будут в разы больше и смогут достигать десятки километров.

По его словам, сейчас происходит процесс максимального поражения врагу, как в технике, так и в личном составе. Украинские войска должны сохранить свой наступательный потенциал.

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Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

В утреннем отчете Генерального штаба говорится о том, что по состоянию на 25 июля возле населенного пункта Андреевка на Бахмутском направлении украинские войска сумели продвинуться вперед и имеют успех. Наступательные и штурмовые действия оказались удачными, ведь враг оставил укрепленные позиции и отошел. Российские захватчики все же не оставляют и попытки наступления. Враг осуществлял атаки в районах северо-западнее Орехово-Васильевки. Также наступательные действия проводились южнее Ивановского и западнее Клещеевки, но наши бойцы их отбили.

Напомним, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский 20 июля объяснил, в чем сложность продвижения вблизи Бахмута. Вокруг города и на Лиманском направлении российские войска защищены инженерными заграждениями и насыщены боеприпасами.