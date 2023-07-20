У россиян есть преимущество: Сырский объяснил сложности продвижения ВСУ на Донбассе

Как отметил генерал-полковник, вокруг Бахмута и на Лиманском направлении российские войска защищены инженерными заграждениями и насыщены боеприпасами.

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Командующий Сухопутных войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский отметил значительное преимущество российских войск в возможности снабжения боеприпасами. Об этом он рассказал в интервью украинской службе BBC, опубликованном 20 июля.

По словам Сырского, у ВСУ есть возможность ответить лишь одни выстрелом на каждые 7-8 выстрелов противника. Это создает сложности для ВСУ и делает быстрый результат в боях практически невозможным.

"Мы не имеем преимущества над россиянами, к сожалению, в количестве наших войск. И в количестве нашей артиллерии, единиц нашей артиллерии", — отметил Сырский.

Генерал также описал сложные условия, с которыми сталкиваются его войска на направлении вокруг города Бахмут и на Лиманском направлении. Российские войска защищены инженерными заграждениями, что замедляет продвижение украинских сил. Он отметил, что ВС РФ имеют преимущество в численности личного состава и особенно в артиллерии.

"К сожалению, такова наша жестокая реальность. Но мы тщательно планируем наши операции. Поэтому мы способны добиваться успеха. И сейчас мы двигаемся вперед", — добавил Сырский.

Несмотря на сложности, Сырский выразил уверенность в успехе украинских войск и подчеркнул, что они продолжают двигаться вперед. Они стремятся достичь быстрого результата, но при этом генерал признает, что ситуация является сложной и требует усилий для преодоления преимущества российских войск в возможности снабжения боеприпасами.

Напомним, в этом же интервью BBC Сырский заявил о том, что на текущий момент созданы все условия, необходимые для освобождения Бахмута.

Ранее командующий Сухопутных войск рассказал, почему украинское контрнаступление идет медленнее, чем многие надеялись.