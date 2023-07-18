"Дело чести": Сырский озвучил планы об освобождении Бахмута

Во время обороны города в Донецкой области погибло много побратимов, поэтому его освобождение является стратегически важной задачей, говорит командующий Сухопутными войсками ВСУ.

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Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в интервью для BBC назвал основные преимущества ВСУ над ВС РФ и рассказал о ходе контрнаступления.

Украинский офицер говорит, что украинское контрнаступление идет медленнее, чем многие надеялись. И на это есть несколько причин — минирование и оборонительные заграждения, которые месяцами строила РФ. Поэтому быстрых результатов достичь почти нереально. Однако по мнению Сырского, Украина имеет одно существенное преимущество над оккупантами.

"Я считаю, что единство нашего военного руководства и доверие наших солдат друг к другу является сильной стороной нашей армии", — сказал генерал.

И он добавил, что это сильно контрастирует с тем, что есть в войсках РФ, где преобладает военная иерархия. Кроме этого Сырский говорит, что отвоевывание Бахмута является для него делом чести, потому что там было потеряно много побратимов. Возвращение города имеет стратегическое значение — как ворота к другим ключевым городам региона.

Также командующий 57-й бригады ВСУ полковник Бакулин говорит, что Украине нужны кассетные боеприпасы, чтобы нанести максимальный ущерб российской пехоте. Однако они не решат всех проблем на поле боя. По словам Сырского, кассетные боеприпасы будут готовы к использованию в течение нескольких дней.

Напомним, 18 июля в ВСУ заявили, что армия продвинулась еще на сотни метров в районе Бахмута.

17 июля бойцы показали уничтожение российского танка Т-90М "Прорыв".