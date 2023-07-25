ЗСУ роблять військові "дива": Маляр озвучила втрати росіян на Бахмутському напрямку (відео)

Збройні сили України пішли у контрнаступ проти краще озброєного ворога і при цьому демонструють набагато менші втрати порівняно з російськими загарбниками, повідомила Ганна Маляр.

Related video

Збройні сили України на фронті роблять військові "дива", які будуть описані у підручниках з історії. Про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

За її словами, Сили оборони України демонструють які мінімум два "дива". По-перше, зазначила Маляр, українські захисники пішли у наступ проти ворога, який має перевагу в озброєнні, що суперечить військовій методиці, і демонструють непогане просування у звільненні окупованих територій.

По-друге, розповіла заступниця міністра оборони, на фронті колосально низька кількість втрат порівняно з втратами ЗС РФ, які зараз обороняються.

"Ми наступаємо, у нас повинно бути за всіма розрахунками і методиками втрат більше, ніж у сторони, що обороняється. А в нас їх не просто менше: у нас на Бахмутському напрямку щотижня в 8-9 разів менші втрати, на Таврійському (Південному) напрямку – в 5,3 раза менші. Це теж речі, які будуть вивчати науковці", — зазначила Ганна Маляр.

Нагадаємо, 25 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ вибили окупантів із позицій у районі Андріївки поблизу Бахмута. Українські війська наступають північніше та південніше від міста, ворог залишив укріплені позиції та відійшов.

Волонтер і блогер Сергій Стерненко 24 липня повідомив, що українські оператори безпілотників за допомогою FPV-дрона вразили укриття ЗС РФ на південному напрямку фронту. Бійці Сил спеціальних операцій дочекалися, коли окупанти зберуться в одному місці, а потім підірвали їх точним ударом безпілотника.

Тим часом, як повідомляє 25 липня німецьке видання Bild, представники Міноборони ФРН підготували доповідь, в якій розкритикували Сили оборони через погане застосування навичок ведення бою, отриманих бійцями під час навчання на Заході. На їхню думку, підрозділи ЗСУ діляться на занадто дрібні частини, що призводить до неорганізованості їхніх дій.