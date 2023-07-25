Не змогли сховатися: дрон-камікадзе ЗСУ влетів у прихисток росіян (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій дочекалися, коли окупанти зберуться в одному місці, а потім підірвали їх точним ударом безпілотника.

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Українські оператори безпілотників за допомогою FPV-дрона вразили укриття російських військових на південному напрямку фронту. Відповідне відео опублікував волонтер і блогер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі в понеділок, 24 липня.

"Окупанти на півдні намагалися сховатися. Однак FPV-дрон влетів прямо їм в укриття", — написав Стерненко.

На відеокадрах видно, як дрон завис над розбитими залізобетонними будівлями, в одній з яких російські окупанти облаштували собі укриття. Українські військові 142 центру Сил спеціальних операцій стояли біля приватного дрона на безпечній відстані та керували FPV-дроном.

Дочекавшись, коли в укриття зайдуть бійці ЗС РФ, вони направили безпілотник прямо на приміщення. Дрон завдав удару і з укриття противника повалив густий дим.

Які дрони виробляють в Україні

У країні також активно розвивається виробництво FPV-дронів. Це швидкі та маневрові дрони-камікадзе, які можуть вражати ворожу техніку навіть на повному ходу.

Один з основних вітчизняних FPV-дронів на лінії фронту — це "Пегас". Працюють бійці ЗСУ і з безпілотником "Буцефал". Це десятидюймовий дрон, який може підіймати боєприпаси, вагою до двох кілограмів. Максимальна дальність польоту такого БПЛА — 17,6 км. Ці безпілотники випускає "Ескадрон".

Скоро поїде на фронт і наземний дрон "Мангал". Він спокійно проходить будь-якою місцевістю і досить потужний. Його завдання — підрив бронетехніки ворога, розвідка, знищення живої сили. Наземний безпілотник легкий в управлінні, має пульт з екраном і кнопку детонації. Оператори можуть керувати ним, не проходячи спеціального навчання. Радіус роботи безпілотника — 50 км. Вартість — до 40 тис грн.

Нагадаємо, 24 липня повідомлялося про те, що безпілотники ЗСУ ліквідували бронетехніку ЗС РФ на мільйони. Дрони допомагають військовим проводити розвідку, коригувати артилерійський вогонь і вражати ціль на дальній дистанції.

Також ми писали про те, як дрон ЗСУ за ніч підірвав одразу два російські танки. Бійці 92-ї механізованої бригади використовували безпілотник, що дає змогу бачити навіть уночі, і успішно пополювали на техніку окупантів.