Не смогли спрятаться: дрон-камикадзе ВСУ влетел в убежище россиян (видео)

Бойцы Сил специальных операций дождались, когда оккупанты соберутся в одном месте, а затем взорвали их точным ударом беспилотника.

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Украинские операторы беспилотников с помощью FPV-дрона поразили укрытие российских военных на южном направлении фронта. Соответсвующее видео опубликовал волонтер и блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале в понедельник, 24 июля.

"Оккупанты на юге пытались спрятаться. Однако FPV-дрон влетел прямо им в укрытие", — написал Стерненко.

На видеокадрах видно, как дрон завис над разбитыми железобетонными постройками, в одной из которых российские оккупанты обустроили себе укрытие. Украинские военные 142 центра Сил специальных операций стояли возле частного дрона на безопасном расстоянии и управляли FPV-дроном.

Дождавшись, когда в укрытие зайдут бойцы ВС РФ, они направили беспилотник прямо на помещение. Дрон нанес удар и из укрытия противника повалил густой дым.

Какие дроны производят в Украине

В стране также активно развивается производство FPV-дронов. Это быстрые и маневренные дроны-камикадзе, который могут поражать вражескую технику даже на полном ходу.

Один из основных отечественных FPV-дронов на линии фронта — это "Пегас". Работают бойцы ВСУ и с беспилотником "Буцефал". Это десятидюймовый дрон, который может поднимать боеприпасы, весом до двух килограммов. Максимальная дальность полета такого БПЛА — 17,6 км. Эти беспилотники выпускает "Эскадрон".

Скоро поедет на фронт и наземный дрон "Мангал". Он спокойно проходит по любой местности и достаточно мощный. Его задача — подрыв бронетехники врага, разведка, уничтожение живой силы. Наземный беспилотник легкий в управлении, имеет пульт с экраном и кнопку детонации. Операторы могут управлять им, не проходя специального обучения. Радиус работы беспилотника — 50 км. Стоимость — до 40 тыс грн.

Напомним, 24 июля сообщалось о том, что беспилотники ВСУ ликвидировали бронетехнику ВС РФ на миллионы. Дроны помогают военным проводить разведку, корректировать артиллерийский огонь и поражать цель на дальней дистанции.

Также мы писали о том, как дрон ВСУ за ночь взорвал сразу два российских танка. Бойцы 92-й механизированной бригады использовали беспилотник, позволяющий видеть даже ночью, и успешно поохотились на технику оккупантов.