Из-за "прилета" начался пожар: россияне атаковали Харьковскую область дронами-камикадзе

По словам мэра Николая Бакшеева, ВС РФ попали по промышленным объектам в Первомайском районе.

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Российские оккупанты в ночь на 26 июля атаковали украинские города дронами-камикадзе Shahed. Пострадала Первомайский района Харьковской области. Об этом заявил мэр Первомайского Николай Бакшеев в Telegram.

По его словам, в результате атаки произошел пожар, зафиксировано попадание по промышленным объектам в регионе.

"Наша община подверглась атаке шахидов. Есть попадания по промышленным объектам. В результате чего там возник пожар. Работают спасатели. Информация о жертвах по состоянию на данный момент отсутствует. Также в небе над городом несет дежурство истребитель ВСУ! Держимся вместе! Все будет Украина", — написал он.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе. Так, сообщения о дронах-камикадзе в Харьковской области появились еще в 23:15.

"Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!" — отметили в Воздушных силах.

Также воздушная тревога была объявлена в других областях.

Воздушная тревога в Украине

Напомним, что 25 июля сообщалось, что в Константиновке от кассетных боеприпасов РФ умер еще один ребенок. По словам главы Донецкой области, медики сутки спасали жизнь ребенка, пострадавшего от удара кассетными боеприпасами ВС РФ — он умер вечером 25 июля.

Также сообщалось, что РФ готовит элитное подразделение для "бахмутской бойни". Согласно данный российского правозащитника Владимира Осечкина, россияне готовятся штурмовать укрепрайон в Бахмуте, где ВСУ ведут оборону. Однако достоверность этих данных невозможно проверить.