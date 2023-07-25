Рятували понад добу: у Костянтинівці від касетних боєприпасів РФ померла ще одна дитина (відео)

Зі слів очільника Донецької області, медики добу рятували життя дитини, яка постраждала від удару касетними боєприпасами ЗС РФ — вона померла надвечір 25 липня.

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Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про ще одну дитину, яка загинула від удару касетних боєприпасів ЗС РФ по водоймі у Костянтинівці. Дитина перенесла реанімаційні заходи та операції, але врятувати її не вдалось. Про це чиновник розповів під час ефіру Всеукраїнського телемарафону, фрагмент якого опублікував у Telegram-каналі.

Зі слів Кириленка, загинула дівчинка 2011 року народження. Чиновник підсумував, що станом на вечір 25 липня від обстрілу касетними зарядами, випущеними з РСЗВ "Смерч", загинуло троє людей: крім 12-річної дівчинки, це ще 28-річний чоловік та 10-річний хлопчик.

Також посадовець зазначив, що матері загиблого хлопчика стало гірше і її перевели у лікувальний заклад в іншу область.

Цивільне населення має обов'язково евакуюватись з місць поблизу лінії фронту, нагадав чиновник. Особливо якщо це сім'ї з дітьми. У місцевої влади є напрацьований алгоритм, є маршрути вивезення — потрібно звернутись за допомогою та отримати її.

На завершення Кириленко сказав кілька слів про Андріївку — повідомлялось про звільнення села південніше Кліщіївки під Бахмутом. Він не знає, чи залишились там мирні люди, які потребують евакуації: "Зараз в межах і за межами населеного пункту тривають бойові дії, і це фактично випалена земля. Тому наразі не можу сказати, чи там є населення — там неможливо перебувати".

Кириленко - про нову жертву касетних снарядів армії РФ

Зазначимо, ЗС РФ обстріляла Костянтинівку вдень 24 липня. Місце удару — водойма, біля якої перебували сім'ї з дітьми. Росіяни застосували касетні боєприпаси, від яких постраждали дев'ятеро людей. У перші години після події було відомо про сімох поранених та двох загиблих.

Нагадуємо, у Кліщіївці бійці ЗСУ влаштували засідку на БТР армії РФ. Внаслідок вдалої спецоперації двох підрозділів ворог втрати 12 осіб живої сили та одну бронемашину.

Також стало відомо про візит генерала Олександра Сирського на Бахмутський та Лиманський відтинки фронту. Командувач Сухопутними військами дізнався про реальну ситуацію на лінії боїв, щоб спланувати наступні дії Сил оборони.