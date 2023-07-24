Відпочивали сім'ї з дітьми: РФ вдарила касетними снарядами по водоймі в Костянтинівці (фото)

Унаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки на Донеччині щонайменше семеро людей дістали поранення. Серед постраждалих четверо дітей: п'яти, одинадцяти та дванадцяти років. Одну тяжкопоранену дитину врятувати не вдалося.

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Російська армія близько 19:00 24 липня обстріляла водойму в місті Костянтинівка Донецької області, де відпочивали люди. Постраждали щонайменше семеро людей, зокрема четверо дітей. Одна дитина загинула. Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За інформацією начальника Донецької ОВА, окупанти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Вогонь вели з реактивної системи залпового вогню "Смерч" касетними боєприпасами. Кириленко уточнює, що саме ця зброя застосовується для "знищення живої сили противника".

Фото: Донецькая ОВА Фото: Донецькая ОВА

Серед поранених четверо дітей: 5-ти, 11-ти і 12-річні дівчатка та 11-річний хлопчик. Ще одну тяжкопоранену дитину врятувати не вдалося.

"Росіяни вкотре доводять, що воюють із цивільними, і у своєму бажанні вбивати не зупиняються ні перед чим. Ще раз звертаюся до батьків: дітям у зоні бойових дій не місце! Подбайте про них — евакуюйтеся. Усе необхідне для цього надаємо", — написав Кириленко у себе в Telegram-каналі.

За інформацією Донецької обласної прокуратури, серед поранених дітей — дві сестри, одна з яких перебуває у важкому стані.

"Тілесні ушкодження отримали дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік. Під час обстрілу громадяни перебували біля зони відпочинку на одній із місцевих водойм", — повідомляють у відомстві.

Також у коментарі Суспільному речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва зазначила, що загиблому хлопчику було 10 років.

Фокус писав 24 липня, що внаслідок російської атаки міста Білопілля Сумської області загинув 22-річний рятувальник Сергій Антоненко. Він боровся за життя майже тиждень. Антоненко помер від важких травм.

Також Фокус повідомляв, що 23 липня вночі росіяни випустили дев'ятнадцять ракет різного базування для масованої атаки Одеси. Унаслідок обстрілу постраждали десятки будинків, дві пам'ятки архітектури, є обриви електромереж і кілька великих воронок. Збитків завдали Будинку вчених, зруйновано бульвар Жванецького. Щонайменше одна людина загинула, 22 дістали поранення, 14 громадян, троє з яких — діти, госпіталізовано.

20 липня російські окупанти атакували Суми та Чернігівську область, використовуючи дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed. Один із дронів влучив у дитячий табір. У Чернігівській області зафіксовано прильоти в житлові будинки.