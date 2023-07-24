Боровся за життя майже тиждень: на Сумщині помер рятувальник Сергій Антоненко (фото)

Рятувальнику, який помер від російського удару по Сумщині, було 22 роки: ЗС РФ цілеспрямовано завдали удару по пожежній частині у Білопіллі.

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У ДСНС повідомили про смерть рятувальника Сергія Антоненка. Чоловік потрапив під російський обстріл міста Білопілля на Сумщині, боровся за життя майже тиждень і не вижив. Про деталі події ідеться у Telegram-каналі відомства.

Сергій Антоненко — 22-річний старший лейтенант служби цивільного захисту, розповіли у пресслужбі ДПСУ. Лейтенант загинув від травм, отриманих внаслідок удару Росії по Сумщині.

Обстріл стався 17 липня: того дня ціллю російського удару стала пожежно-рятувальний підрозділ у місті Білопілля в Сумській області. Зазначимо, відстань від пожежно-рятувального підрозділу до території РФ близько 14 км.

Відстань від Білопілля до кордону з Росією

Під час обстрілу було поранено шестеро рятувальників, серед них — Сергій Антоненко. Сергій отримав мінно-вибухові поранення та черепно-мозкову травму. Його доправили до лікарні, де намагались врятувати впродовж майже тижня.

Увечері 23 липня серце рятувальника перестало битись, повідомили в ДСНС: "Батьки залишились без сина, а великий колектив рятувальників Сумщини втратив надійного колегу".

Сергій Крук, голова ДСНС, опублікував світлини з місця удару російських снарядів, який стався 17 липня. На світлинах — рештки укриття, де намагались сховатись рятувальники: його повністю зруйновано.

Сергій Крук - про обстріл Сумщини 17 липня 2023 року

Зазначимо, Сумська область щодня страждає від регулярних обстрілів ЗС РФ — про це повідомляє Генштаб ЗСУ у щоденних звітах. Сергій Наєв, командувач Об'єднаними силами, закликав місцевих жителів терміново евакуюватись: ворог продовжить бити по прикордонних територіях і мирним людям варто переїхати у більш безпечні місця.

Місцева влада також закликала людей виїжджати, при цьому запевняє, що примусової евакуації не буде — виключно добровільна.

Нагадуємо, згідно з повідомленнями командування, 4 липня російська ДРГ намагалась проникнути на територію Сумської області. Дорогою їм трапились двоє мирних людей — матір та син, які їхали на мопеді. Згідно з повідомленням ОК "Північ", людей убили і кинули посеред автошляху.

Крім того, пізніше стало відомо про підрозділ снайперів, яких російське командування відправило до кордонів Сумщини. Вони вчитимуться воювати, тренуючись на живих цілях на українській території, — розповіли в Центрі національного спротиву.