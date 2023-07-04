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Невдале проникнення російської ДРГ на Сумщині обернулось загибеллю цивільних, — ОК "Північ"

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Фото: Facebook / ОК Північ | ЗС РФ вбили мати та сина, що їхали на мопеді

Окупанти безрезультатно намагалися зайти на територію України, після чого відкрили вогонь по мешканцях прикордонного населеного пункту.

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Російські бійці відкрили вогонь по мирних мешканцях після невдалої спроби зайти в Сумську область. Деталями трагедії поділилась пресслужба Оперативного командування "Північ" у соцмережах 4 липня.

"Російські війська здійснили черговий терористичний акт проти місцевого населення Сумської області", — заявили в ОК "Північ".

Захисники розповіли, що загарбники після невдалої спроби проникнення на територію України здійснили обстріл для залякування місцевих. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє мешканців прикордонного населеного пункту, ще один — отримав поранення.

"Вчергове закликаємо мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога, аби мінімізувати загрозу вашому життю і здоров’ю", — підкреслила пресслужба командування.

Росіяни вбили мати та сина: прокуратура розслідує порушення звичаїв війни

Пресслужба Офісу Генерального прокурора 4 липня у соцмережах проінформувала, що правоохоронці розпочали розслідування за фактами порушення загарбниками законів та звичаїв війни.

За даними прокуратури, трагедія сталася поблизу села Ходине в Сумській області. Росіяни відкрили вогонь по мопеду та автівці. Жінка та її 22-річний син, що їхали на мопеді, загинули внаслідок обстрілу. Водій машини — поранений.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу", — додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, у Центрі національного спротиву проінформували, що російські загарбники мінують засіяні поля та ґрунтові дороги у Запорізькій області. Так ворожі війська створюють мінні перешкоди.

3 та 4 липня зранку в окупованій частині Запорізької області пролунали вибухи. Мер Мелітополя Іван Федоров іронічно припустив, що окупанти щось святкують кілька днів поспіль та влаштували "фаєр-шоу".