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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Неудачное проникновение российской ДРГ на Сумщине обернулось гибелью гражданских, — ОК "Север"

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Фото: Facebook / ОК Північ | ВС РФ убили мать и сына, ехавших на мопеде

Оккупанты безрезультатно пытались зайти на территорию Украины, после чего открыли огонь по жителям приграничного населенного пункта.

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Российские бойцы открыли огонь по мирным жителям после неудачной попытки зайти в Сумскую область. Деталями трагедии поделилась пресс-служба Оперативного командования "Север" в соцсетях 4 июля.

"Российские войска совершили очередной террористический акт против местного населения Сумской области", — заявили в ОК "Север".

Защитники рассказали, что захватчики после неудачной попытки проникновения на территорию Украины совершили обстрел для запугивания местных. В результате вражеской атаки погибли двое жителей приграничного населенного пункта, еще один — получил ранения.

"В очередной раз призываем жителей приграничных территорий эвакуироваться из опасных районов и населенных пунктов, которые находятся в близости к врагу, чтобы минимизировать угрозу вашей жизни и здоровью", — подчеркнула пресс-служба командования.

Россияне убили мать и сына: прокуратура расследует нарушение обычаев войны

Пресс-служба Офиса Генерального прокурора 4 июля в соцсетях проинформировала, что правоохранители начали расследование по фактам нарушения захватчиками законов и обычаев войны.

По данным прокуратуры, трагедия произошла вблизи села Ходино в Сумской области. Россияне открыли огонь по мопеду и машине. Женщина и ее 22-летний сын, ехавшие на мопеде, погибли в результате обстрела. Водитель машины — ранен.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела", — добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, в Центре национального сопротивления проинформировали, что российские захватчики минируют засеянные поля и грунтовые дороги в Запорожской области. Так вражеские войска создают минные препятствия.

3 и 4 июля утром в оккупированной части Запорожской области прогремели взрывы. Мэр Мелитополя Иван Федоров иронично предположил, что оккупанты что-то празднуют несколько дней подряд и устроили "фаер-шоу".