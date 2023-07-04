Минируют все подряд: россияне на юге Украины подвергают опасности местных жителей, – ЦНС

Через соцсети оккупанты вбрасывают нарративы о том, что в отличие от российского руководства украинские власти якобы не способны обеспечить надлежащий уровень жизни на подконтрольных ей территориях, заявили в ЦНС.

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На территориях Запорожской области, которые временно находятся под оккупацией российских войск, зафиксированы случаи минирования уже засеянных полей и грунтовых дорог. Эти действия осуществляются оккупантами в целях создания минных преград. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Российские оккупанты продолжают представлять угрозу для гражданского населения путем минирования засеянных полей и грунтовых дорог с применением специальной военной техники. Эти действия носят цель создания опасных преград и подрыва безопасности области. Особенно выделяется Мелитопольский район, где зафиксированы случаи использования минной техники оккупационными силами.

"По имеющейся информации, гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, минирующий землю со скоростью 208 единиц в минуту, не раз уже был зафиксирован в полях под Мелитополем. Данные действия со стороны оккупационных войск в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, в частности, передвижение специальной техники типа комбайн для обработки полей", – отметили в ЦНС.

В Центре призвали жителей оккупированных территорий быть крайне осмотрительными, в частности, передвигаясь по грунтовым дорогам. Также людей просят сообщать о размещении и передвижении вражеских войск через специальный бот в Telegram.

Кроме того, оккупанты существенно усилили пропаганду на временно оккупированных территориях Запорожья. Через соцсети и паблики активно вбрасываются нарративы о том, что в отличие от российского руководства украинские власти якобы не способны обеспечить надлежащий уровень жизни на подконтрольных ей территориях.

"Для подкрепления данных тезисов, оккупационные администрации распространяют дезинформацию о "незаконном повышении цен на коммунальные услуги в Запорожье", "распространении эпидемии кишечных заболеваний из-за халатности коммунальных служб в районных центрах", "пренебрежении руководством Никополя безопасностью граждан и заброшенными укрытиями", а также о том, что "власть Новомосковска ворует бюджетные средства на закупке консервов", – перечислили в ЦНС.

Напомним, что 7 июня стало известно, что российские оккупанты начали блокировать выезд, а также отбирать дома у жителей оккупированной части Херсонской области.

А в оккупированном Старобельске Луганской области россияне выселяют из домов украинцев, которые отказываются от получения паспорта РФ.