Примусової евакуації з п'ятикілометрової зони в Сумській області не буде, — ОВА

За словами голови військової адміністрації Володимира Артюха, евакуювати громадян почнуть після того, як вони самі ухвалять рішення про виїзд. І коли підготують нові місця для переміщених.

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Увечері 10 липня в Сумській ОВА повідомили, що екстрена та примусова евакуація громадян, які проживають у 5-кілометровій прикордонній зоні, проводитися не буде. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Водночас ще вранці було затверджено рішення про вивезення жителів із прикордонних територій.

За словами голови Сумської ОВА Володимира Артюха, екстреної та примусової евакуації не буде, а евакуювати громадян почнуть у плановому порядку після того, як вони самі ухвалять рішення про виїзд.

За його словами, евакуація почнеться тільки тоді, коли представники комісії і він особисто переконаються в тому, що підготовлено нові місця для переміщення жителів прикордонних районів, а відповідні служби готові в цьому допомогти.

Очільник ОВА наполягає, що всі жителі прикордоння зможуть розпорядитися своїм правом вибору — виїжджати в безпечне місце або залишитися там, де щодня є ризик обстрілів з боку ворога.

Артюх нагадав, що чисельність обстрілів прикордонних громад за останні місяці зросла вдвічі. Окрім того, на прикордонну територію заходять російські диверсанти, які розстрілюють мирних жителів. Лише за два минулі місяці загинув 41 мешканець і 71 отримав поранення, зазначив керівник ОВА.

Евакуація із Сумської області

Опівдні 10 липня в Сумській ОВА повідомили, що Рада оборони області вирішила провести екстрену евакуацію. У пресслужбі відомства послалися на зухвале вбивство лісників у Свеській громаді, а також жителів Шалигинської громади російськими ДРГ.

"Знаходження в п'ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги нашим військовим ефективно реагувати на ворожі дії та адекватно діяти у відповідь", — ішлося в публікації.

Нагадаємо, що під час нещодавньої атаки росіяни пошкодили будівлю СБУ в Сумах. Президент України Володимир Зеленський згадав про те, що в України поки недостатньо систем ППО, які б повністю закривали територію від російських атак.

Також повідомлялося, що, на думку журналіста "Радіо Свобода" Віталія Портникова, Україна не отримає гарантії безпеки, а в разі ядерного удару НАТО захищати не буде.