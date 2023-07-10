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Воєнний фокус Україна і НАТО Саміт НАТО у Вільнюсі

Гарантій безпеки не буде: НАТО не захистить Україну від ядерного удару, — Портников (відео)

Війська НАТО, фото
Фото: Flickr | Війська НАТО

За словами журналіста Віталія Портникова, війна може затягнутися на десятиліття. Врятувати Україну може лише вступ до НАТО.

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НАТО ще не надало жодних гарантій безпеки Україні, які могли б захистити країну від застосування Росією ядерної зброї. Такі гарантії можуть з'явитися лише після запрошення до Альянсу. Про це заявив український журналіст Віталій Портников в інтерв'ю "Главред".

Портников навів приклад Ізраїлю. За його словами, надання Україні озброєнь і фінансової підтримки — це не ізраїльська модель. Так, співвідношення сил у Ізраїлю і його країн-противників абсолютно відрізняється від співвідношення сил України й Росії. Ба більше, США допомогли Ізраїлю підписати мирну угоду з Єгиптом.

За словами Портникова, подібна мирна угода України з РФ неможлива до відновлення кордонів 1991-го року.

"Але оскільки зараз ніхто про це не говорить, і ми розуміємо, що Росія Путіна — це не Єгипет Анвара Садата, то і така формула гарантії безпеки — це, скоріше, формула "воюйте, скільки у вас вистачить сил", ніж реальна гарантія безпеки", — сказав журналіст.

На його думку, війна може затягнутися на десятиліття. Врятувати Україну може лише вступ до НАТО.

"Це — головна мета збереження української держави на політичній карті світу, збереження її населення і можливість відновлення економіки та демографічного відновлення протягом наступного десятиліття", — сказав Портников.

Віталій Портников про гарантії безпеки для України (дивитися з 04:40)

Нагадаємо, що генсек НАТО Столтенберг розповів, що НАТО запропонує Україні на саміті у Вільнюсі. Україну не приймуть до НАТО, випливає із заяв глави Альянсу. Однак їй запропонують дещо, що має допомогти вистояти проти нападу Росії.

Також британський військовий аналітик розповів, що в НАТО по-різному бачать закінчення війни в Україні. Він зазначив, що Польща та країни Балтії хочуть, щоб Україна була якомога швидше прийнята до НАТО. Тоді як США і Німеччина хочуть уповільнити цей процес.