Атака безпілотників на Суми: росіяни пошкодили будівлю СБУ в місті, — Зеленський (відео)

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна поки що не має достатньої кількості установок ППО, щоб захищати свою територію повністю.

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Російські окупанти 3 липня вдарили по місту Суми іранськими дронами Shahed. У результаті атаки зазнав не тільки житловий будинок із мирними жителями, а й будівля Служби безпеки України. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення до українців.

Глава держави зазначив, що в України поки що немає достатньої кількості установок ППО, щоб захищати свою територію повністю, а росіяни цим активно користуються.

"Ворог цим користується, як сьогодні — завдавши чергового терористичного удару по місту Суми, іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Унаслідок цих ударів поранені, є загиблі", — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що йому доповідав командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук. Говорили про посилення українських сил ППО, щоб вони могли захистити всю територію України, а в перспективі — стати авангардом і основою для створення європейського повітряного щита.

"Це абсолютно потрібно й абсолютно можливо", — сказав Зеленський.

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"Я дякую за кожну збиту вами ціль, воїни! Уже понад 3000 таких цілей збито: понад 180 літаків, понад 130 вертольотів, близько 40 балістичних і понад 1000 крилатих російських ракет, понад 1600 безпілотників різних типів", — сказав глава держави.

Він зазначив, що кожна збита ціль — це врятовані життя українців.

Зеленський про атаку на Суми

Зазначимо, що 3 липня російські окупанти атакували Суми. Мер обласного центру Олександр Лисенко підтвердив, що в Сумах активно працюють системи ППО і закликав громадян залишатися в укриттях.

Після цього, в Офісі президента заявили, що окупанти застосували ударні дрони проти мирного населення. У результаті одна людина загинула. Один із ворожих ударних безпілотників влучив у житлову 5-поверхову будівлю.

Потім місцева влада заявила, що кількість загиблих у Сумах після атаки російських окупантів збільшилася до двох осіб. Крім того, за інформацією пресслужби місцевої ОВА, двоє людей перебувають у реанімації, а ще стільки ж дістали поранення середнього рівня тяжкості.