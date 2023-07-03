Атака дронів на Суми: в ОП розповіли подробиці, є загиблий (фото)

За словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, окупанти застосували ударні дрони проти мирного населення. У результаті одна людина загинула.

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Під час повітряної атаки на місто Суми загинула одна людина. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

За словами чиновника, один із ворожих ударних безпілотників влучив у житлову 5-поверхову будівлю.

"Місто Суми. Внаслідок російського удару БПЛА, у п'ятиповерховому житловому будинку загинула 1 людина", — написав голова ОП у своєму повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли місто Суми. Мешканці чули вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Мер міста Олександр Лисенко підтвердив роботу ППО.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 3 липня, у низці областей України було оголошено тривогу через застосування ударних БПЛА, а також ракетну загрозу в деяких областях країни.