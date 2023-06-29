Генерал Наєв закликав терміново евакуюватися з частини Сумської області: у чому причина

За інформацією командування, обстріли прикордонних населених пунктів не припиняються і найчастіше ворожі снаряди влучають у житлові будинки та цивільні установи.

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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв звернувся до жителів прикордонних населених пунктів у Сумській області. Їх просять негайно евакуюватися. Про це повідомляє пресслужба командування Об'єднаних сил 29 червня.

За його словами, частина області регулярно зазнає російських обстрілів, тому, щоб убезпечити себе, громадянам порекомендували на деякий час покинути свій дім, поки там знову не стане відносно безпечно.

Окремо в командуванні заявили, що в прикордонних районах Сумської області найчастіше страждають саме приватні будинки та цивільні установи, що призводить до нових жертв серед місцевих жителів.

"Ворог із незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумської області, особливо не обираючи методи — росіяни ведуть вогонь із РСЗВ, артилерії та завдають ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами", — ідеться в повідомленні.

Сергій Наєв пригадав, що нещодавно перебував там і особисто переконав одну з родин зібрати всі необхідні речі та виїхати, що врятувало їм життя. Так, на його думку, мають вчинити всі, хто живе в страху від постійних обстрілів противника.

"Зараз закликаю всіх громадян, які проживають у прикордонних районах Сумської області, виїхати. Влада на місцях знає алгоритми та шляхи евакуаційних заходів. Для цього є все. Закликаю всіх, будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя!" — підсумували в Об'єднаних силах.

Нагадаємо, 16 червня повідомлялося, що російська ДРГ розстріляла лісників у Сумській області. За інформацією голови філії "Свеське лісове господарство" Олега Закусила, українці вирушили ближче до кордону виконувати робоче завдання, але там їх "зустріли" росіяни. Без батьків залишилися 12 маленьких дітей.