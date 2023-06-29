Генерал Наев призвал срочно эвакуироваться из части Сумской области: в чем причина

По информации командования, обстрелы приграничных населенных пунктов не прекращаются и чаще всего вражеские снаряды попадают в жилые дома и гражданские учреждения.

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Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев обратился к жителям приграничных населенных пунктов в Сумской области. Их просят незамедлительно эвакуироваться. Об этом сообщает пресс-служба командования Объединенных сил 29 июня.

По его словам, часть области регулярно подвергается российским обстрелам, поэтому, чтобы обезопасить себя, гражданам порекомендовали на время покинуть свой дом, пока там снова не станет относительно безопасно.

Отдельно в командовании заявили, что в приграничных районах Сумской области чаще всего страдают именно частные дома и гражданские учреждения, что приводит к новым жертвам среди местных жителей.

"Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумской области, особо не выбирая методы – россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", – говорится в сообщении.

Сергей Наев вспомнил, что недавно находился там и лично убедил одну из семей собрать все необходимые вещи и уехать, что спасло им жизнь. Так, по его мнению, должны поступить все, кто живет в страхе от постоянных обстрелов противника.

"Сейчас призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумской области, уехать. Власть на местах знает алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий. Для этого есть все. Призываю всех, пожалуйста, уезжайте для того, чтобы сохранить свою жизнь!" – подытожили в Объединенных силах.

Напомним, 16 июня сообщалось, что российская ДРГ расстреляла лесников в Сумской области. По информации главы филиала "Свеское лесное хозяйство" Олега Закусило, украинцы отправились ближе к границе выполнять рабочее задание, но там их "встретили" россияне. Без отцов остались 12 маленьких детей.