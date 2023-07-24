Отдыхали семьи с детьми: РФ ударила кассетными снарядами по водоему в Константиновке (фото)

В результате вражеского обстрела Константиновки в Донецкой области как минимум семь человек получили ранения. Среди пострадавших четверо детей: пяти, одиннадцати и двенадцати лет. Одного тяжелораненого ребенка спасти не удалось.

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Российская армия около 19:00 24 июля обстреляла водоем в городе Константиновка Донецкой области, где отдыхали люди. Пострадали как минимум семь человек, в том числе четверо детей. Один ребенок погиб. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По информации начальника Донецкой ОВА, оккупанты открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Огонь производили из реактивной системы залпового огня "Смерч" кассетными боеприпасами. Кириленко уточняет, что именно это оружие применяется для "уничтожения живой силы противника".

Фото: Донецкая ОВА Фото: Донецкая ОВА

Среди раненых четверо детей: 5-ти, 11-ти и 12-летние девочки и 11-летний мальчик. Еще одного тяжелораненого ребенка спасти не удалось.

"Россияне еще раз доказывают, что воюют с гражданскими, и в своем желании убивать не останавливаются ни перед чем. Еще раз обращаюсь к родителям: детям в зоне боевых действий не место! Позаботьтесь о них – эвакуируйтесь. Все необходимое для этого предоставляем", — написал Кириленко у себя в Telegram-канале.

По информации Донецкой областной прокуратуры, среди раненых детей – две сестры, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

"Телесные повреждения получили две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Во время обстрела граждане находились возле зоны отдыха на одном из местных водоемов", — сообщают в ведомстве.

Также в комментарии Суспільному спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева отметила, что погибшему мальчику было 10 лет.

Фокус писал 24 июля, что в результате российской атаки города Белополье Сумской области погиб 22-летний спасатель Сергей Антоненко. Он боролся за жизнь почти неделю. Антоненко скончался от тяжелых травм.

Также Фокус сообщал, что 23 июля ночью россияне выпустили девятнадцать ракет различного базирования для массированной атаки Одессы. В результате обстрелов пострадали десятки домов, два памятника архитектуры, есть обрывы электросетей и несколько больших воронок. Ущерб нанесли Дому ученых, разрушен бульвар Жванецкого. Как минимум один человек погиб, 22 получили ранения, 14 граждан, трое из которых – дети, госпитализированы.

20 июля российские оккупанты атаковали Сумы и Черниговскую область, используя дроны-камикадзе иранского производства Shahed. Один из дронов попал в детский лагерь. В Черниговской области зафиксированы прилеты в жилые дома.