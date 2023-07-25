Окупанти 9 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину, – ОК "Північ"

Ворог застосовував міномети та ствольну артилерію для обстрілів населених пунктів. Внаслідок ворожих атак, за інформацією командування, постраждалих немає.

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Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 9 обстрілів (77 вибухів) із різних видів озброєння. Про це інформує оперативне командування "Північ" у Telegram.

У Чернігівській області обстрілів зазнала Семенівська громада. У Леонівці зафіксовано два "прильоти", ймовірно використовувався міномет калібру 82 мм. Також обстріляли Блешню зі ствольної артилерії.

У Новгород-Сіверській громаді атакували населений пункт Гай. Ворог міг застосувати САУ. У Сновській громаді 5 прильотів зафіксували по території населеного пункту Клюси. Росіяни могли застосувати міномет 120 мм.

У Сумській області обстрілювали Шосткінський район. На території населеного пункту Середина-Буда було 2 "приходи", ймовірно з міномета калібру 120 мм. Також російські загарбники застосували ствольну артилерію.

У селищі Бояро-Лежачі зафіксували 17 приходів, ймовірно з міномета калібру 82 мм. Сваркове також могла обстріляти ствольна артилерія.

Внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Ситуація на півночі від Генштабу ЗСУ

У звіті Генерального штабу Збройних сил України йдеться про те, що станом на 10 годину на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою та не зазнала суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські війська завдали ударів в районах Гур’їв Козачок і Піщане Харківської області. Ворог використав авіацію.

Загалом окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили території північно-східніше Леонівки Чернігівської області; Середина-Буда, Білопілля, Бояро-Лежачі, східніше Угроїдів, південно-східніше Попівки Сумської області та Огірцеве, Стрілеча, Бочкове, Нестерне і Бударки Харківської області.

Нагадаємо, 19 липня росіяни з артилерії обстріляли село на Донеччині. Серед поранених були діти.