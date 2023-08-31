Начались испытания украинского дрона с системой Gekata: обнаружит "Бук", "Осу" и даже МиГ-31

Разработчики утверждают, что модуль Gekata гораздо функциональнее зарубежных аналогов, ведь может выполнять сразу несколько задач, а не одну.

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Инженеры из компании "Инфозащита" объявили о начале испытаний модуля радиотехнической разведки Gekata, который установлен на украинский дрон PD-2. Об этом пишет портал "Мілітарний", который пообщался с разработчиками. Беспилотник с особым модулем разведки должен пройти все тесты к концу года и сразу после этого появится на фронте.

"Мы планируем боевое применение комплекса до конца года. Затем состоится изготовление полноценного комплекса из нескольких БПЛА", – сообщают представители компании.

Комплекс радиотехнической разведки Gekata может обнаруживать цели противника на расстоянии 450 километров. Причем система может в пассивном режиме ловить широкий спектр радиосигналов боевой техники противника и его комплексов радиолокационной борьбы. Gekata обеспечивает "обзор" на 360 градусов и не только улавливает сигнал, но и классифицирует по типу обнаруженные объекты оккупантов.

"В отличие от западных систем, обеспечивающих только одну задачу, это полноценное средство выполняющее две задачи: сбор новых сигналов вражеских радиотехнических средств, а также классификация уже известных средств и определение их позиций", — говорят в компании.

Диапазон рабочих частот комплекса составляет от 2ГГц до 18 ГГц, что позволяет обнаруживать широкий спектр источников излучения. Однако такие параметры недостаточны для обнаружения скоплений пехоты по излучению на частотах GSM сетей (от 850 МГц до 1989,8 МГц). Зато модуль Gekata автоматически сравнивает обнаруженный сигнал с базой сигнатур и сообщает оператору о том, какой технике он может принадлежать. Например, Gekata успешно распознает сигналы радиолокационной станции зенитного комплекса "Бук", "Оса", С-300 или даже истребителя МиГ-31. Разработчики утверждают, что база сигналов постоянно пополняется и обновляется. А пассивный режим работы бортовой станции радиотехнической разведки в комплексе с дальностью обнаружения позволит комплексу работать вне поражения российских комплексов противовоздушной обороны.

Дрон PD-2 способен 12 часов находиться в воздухе Фото: НВЦ "Інфозахист"

Авиационный комплекс радиотехнической разведки Gekata, интегрированный в беспилотный комплекс PD-2 от другой украинской компании "Укрспецсистемз". Этот беспилотник способен преодолевать расстояния до 1000 километров и находиться в воздухе до 12 часов. Последний параметр чрезвычайно важен в контексте наблюдения за полем боя.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине разрабатывают шесть моделей дронов с дальностью более 1000 км. Украина уже показывает, что может наносить большой вред атаками на территории России, и вскоре их будет больше, считает экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.