"Нептун" обманює радари: ЗСУ використовують модернізовані ракети по цілях ЗС РФ, — ЗМІ

Оновлений "Нептун" збільшив дальність польоту більш, навчився обманювати радари і несе удвічі більше вибухівки. Ракету використовують для знищення наземних цілей, оскільки західні партнери не надають Україні інші далекобійні аналоги.

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Українські конструктори модернізували протикорабельну ракету "Нептун". ЗСУ почали її використовувати для ударів по військових об'єктах ЗС РФ, наприклад, в Криму. Офіційного підтвердження від представників влади не надходило, були лише певні натяки. Зокрема КБ "Луч" та секретар РНБО Олексій Данілов опублікували відео пуску і запевнили, що це випробування ракети з дальністю польоту більш як 1 тис. км. Тим часом західні експерти дослідили крайні удари ЗСУ і зробили висновки щодо того, яку зброю використано. Про це пише видання Newsweek.

Видання оприлюднило думку експерта, щодо можливості використання ракет "Нептун": стверджує, що Україна дійсно їх має, хоч і не надто багато, і активно використовує.

23 серпня 2023 року відбувся удар Сил оборони по установці С-400 на мисі Тарханкут, нагадало Newsweek. Для цього використали саме "Нептун", зазначив Ян Вільямс, представник Центру стратегічних та міжнародних досліджень. Він наголосив, що це використання — "не за призначенням", на відміну від іншого прикладу — потоплення флагмана "Москва" ЧФ РФ, яке сталось весною 2022 року.

Причина цього нехарактерного використання — відсутність далекобійних ракет ATACMS та Taurus, які уряд США та Німеччини відмовляються надати Україні. Хоч інші партнери і поділились аналогічними ракетами — Storm Shadow від Британії та SCALP від Франції, але цього недостатньо, вважає Ян Вільямс. Тому Україні доводиться "викручуватись", використовуючи ті засоби, які вона має.

"Оскільки потреба в системах великої дальності для ураження віддалених російських цілей перевищує її пропозицію, Київ адаптувався", — зазначив експерт.

Для цього ракету "Нептун" модернізували і тепер вона може бити по наземних цілях. Влучання по системі ППО означає, що, по-перше, Україна має гарну розвідку, та, по-друге, ракета здатна ховатись за перешкодами. Крім того, можлива дальність її польоту, схоже, стала більшою, ніж заявлена конструкторами до війни.

Ян Вільямс пояснив: "В ідеальному світі місії наземного нападу — не найкраще використання сучасних протикорабельних ракет. Україна пристосовується і використовує те, що має під рукою".

Ракета та пускова установка "Нептун": деталі

Ракета "Нептун" (Р-360) — ракета, яку розробляли в КБ "Луч" з 2010 до 2020 рр. Запускають її з берегової пускової установки РК-360МЦ "Нептун". Заявлена дальність польоту — до 280 км. Швидкість — 900 км/год. Заявлене призначення — для ударів по кораблях водотоннажністю до 5 тис. тонн.

Тим часом анонімний співрозмовник видання The Drive повідомив, що ракети модернізували і саме ними поцілили по С-400 в Криму. Зокрема, їй надали нову систему наведення. До того ж зросла дальність — до 400 км. Також збільшили бойову частину: якщо у протикорабельному варіанті ракета несла 150 кг вибухівки, то тепер 400 кг.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни розповіли про ситуацію на південному відрізку фронту на Запоріжжі. Зокрема зазначили, що є певні успіхи ЗСУ біля Роботиного та Вербового: Сили оборони наблизились до нових укріплених позицій противника.

Також в ніч з 4 на 5 вересня було неспокійно у Москві: над нею літали безпілотники, а аеропорти закривались і не приймали повітряні судна. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО начебто знищила уcі цілі.