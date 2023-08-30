Безпілотники достануть всюди. Яких збитків зазнала РФ після успішної атаки БПЛА на Псков

Знищено 4 військово-транспортні літаки Іл-76, повідомили у ГУР. Окрім цього один з БПЛА "упав" на підприємство з виробництва електроніки. Росії довелось тимчасово призупиняти приймання літаків у Москві та на добу зупинити псковський аеропорт.

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У ніч із 29 на 30 серпня одразу декілька обʼєктів на території РФ зазнали ударів безпілотників. Фокус розібрався, скільки шкоди отримали окупанти від БПЛА.

Російські пропагандисти та ЗМІ вже назвали удар наймасовішою атакою з початку повномасштабної війни.

Псков — знищені та пошкоджені літаки й "прильот" по базі військ

На стратегічному обʼєкті російської авіації "Хрести" сталась низка вибухів. За даними ГУР, унаслідок атаки було знищено 4 літаки Іл-76. Російські ЗМІ повідомляли про знищення двох літаків Іл-76, а два були пошкоджені. У мережі з'явилося відео: палають два військово-транспортні літаки.

Також деякі телеграм-канали розповсюджували інформацію, що на аеродромі також було пошкоджено стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, проте представник ГУР Андрій Юсов не підтвердив цю інформацію. Проте додав, що було пошкоджено ще декілька літаків.

"Відомо про знищення чотирьох транспортних літаків Іл-76, які використовуються для перевезення ворожих сил і засобів, особового складу і техніки. Тобто, вони не підлягають відновленню. І ще декілька одиниць Іл-76 отримали ушкодження. Інформація перевіряється", — зазначив Юсов.

Окремо варто зауважити, що через атаку на військовий аеродром в РФ скасували всі рейси у цивільному аеропорті на 30 серпня.

Літаки оминають повітряний простір Пскову Фото: Flight Radar 24

Скільки коштує один Іл-76?

Залежно від модифікації, вартість одного військово-транспортного літака Іл-76 може сягати 26-27 млн доларів за одиницю. У 2012 році Міноборони РФ підписало контракт на постачання 39 літаків Іл-76МД-90А складав майже 1 мільярд рублів. Проте контракт не змогли виконати вчасно й вартість з 26 млн зросла ще на 700 тисяч.

Якщо порахувати втрату 4 літаків Іл-76, то виходить, що окупанти втратили близько 157 млн доларів.

Окрім ударів по аеродрому російські, телеграм-канали стверджували, що один з ударів припав по Черехінській військовій базі.

Вона є пунктом дислокації для 104-го гвардійського десантно-штурмового полку. Його бійці підозрюються у скоєнні воєнних злочинів у Бучі. Наразі оцінити вартість збитків та ушкоджень складно. До того ж офіційного підтвердження про удар немає.

Брянськ — удар по підприємству "Кремній ЕЛ"

Неспокійно було цю ніч і в Брянську. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що була спроба атаки "українських терористів" на телевежу. Він заявив, що російська ППО перехопила всі цілі й обійшлось без руйнувань. Проте телеграм-канал Mash стверджує, що один із БПЛА впав на завод "Кремній ЕЛ", який є одним з найбільших підприємств мікроелектроніки на території РФ.

Військовий експерт Сергій Грабський стверджує, що підприємство було частиною ланцюжка для виробництва дронів-камікадзе Shahed, які в РФ виробляють під назвою "Герань-2".

"Кремній ЕЛ" — це завод, який виробляє мікросхеми для "Алмаз-Антея", "Авіаприладобудування", "Роскосмосу" та "Росатому". Більшість замовлень повʼязані з армією.

Наразі невідомо, наскільки вагомі були пошкодження, тому вартість збитків теж складно підрахувати. Удар може підірвати можливість РФ виробляти дрони-камікадзе.

Удар по логістиці — які збитки отримала РФ від атаки

Завдяки атаці одразу декілька аеропортів призупиняли свою роботу:

аеропорт "Княгиня Ольга" у Пскові — закритий до 30 серпня включно;

аеропорт Домодєдово у Москві;

аеропорт Внуково у Москві;

аеропорт Шереметьєво у Москві.

Міністерство оборони РФ заявило про перехоплення "БПЛА літакового типу". Також про атаку повідомляв московський мер Сергій Собянін. Він підтвердив знищення БПЛА. Аеропорти вводили режим "Килим".

Варто зазначити, що Москва є ключовим авіаційним центром у всій РФ. Затримка літаків — це логістика, й вона завжди дорого коштує. Зокрема якщо подивитись на аеропорт Внуково, то всі літаки туди відправляються та прибувають із затримкою 20-60 хвилин. Те саме й з одним із найбільших аеропортів в РФ — Домодєдово.

Затримки в аеропорту Домодедово Фото: Flight Radar 24 Затримки в аеропорту Внуково Фото: Flight Radar 24

Це створює складнощі, бо затримка на 60 хвилин означатиме, що в той час, коли вони мають приземлятися, мав приземлитись інший літак. Відтак може збитися весь польотний графік. Окрім цього постає питання щодо безпеки для цивільної авіації. Якщо ситуація повторюватиметься й далі, то не виключено, що деякі компанії зупинять польоти у Москву. Ширилися чутки, що одна з найбільших авіакомпаній Emirates планує припинити рейси з Москви. Проте у пресслужбі повідомили, що таких планів у них немає.

На додачу до цього затримка чи скасування рейсу часто зобовʼязує авіакомпанії виплачувати компенсації або безкоштовно перевозити альтернативним рейсом.

Севастополь — атака морських дронів

На території окупованого Криму в Севастопольській бухті заявили про вибухи. Представник окупаційної "влади" Михайло Развожаєв заявив, що в районі бухти нібито відбувалась спроба атаки морськими безпілотниками. Пізніше він повідомив, що протидиверсійна група "знищила" всі загрози.

Рязанська, Калузька та Орловська області — де ще літали БПЛА

В оборонному відомстві РФ повідомили про перехоплення декількох БПЛА в Рязанській області, Калузькій області та над територією Орловської області. Йдеться про одиничні атаки, які нібито були не вдалими.

Мапа атаки БПЛА по російській та окупованій території

Атаки були зафіксовані у 7 російських областях, а також на території тимчасово окупованого Криму. Російські ЗМІ вже прозвали її наймасованішою за весь час.

Мапа областей, де були зафіксовані безпілотники Фото: deepstatemap.live

Через близькість Псковської області до кордону з країнами Балтії деякі пропагандисти вважають, що БПЛА запускались з їхньої території чи з моря. Від найпівнічнішої точки України до Псковської області щонайменше 600 км.