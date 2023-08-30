"Вибігали з будинку в трусах": жителі Брянська поскаржилися на атаку БпЛА (відео)

Місцеві пабліки повідомляють про атаку 8 безпілотників та вибух у будівлі Слідчого комітету.

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В РФ кілька безпілотників в ніч проти 30 серпня атакували місто Брянськ. Один із них впав на місцевому заводі, інший був збитий після атаки на телевежу. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

"Ще одну атаку українських терористів припинено силами ППО Міноборони РФ. Два безпілотники намагалися атакувати телевежу. Постраждалих та руйнувань немає. Займання на місці збитих безпілотників ліквідовано. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — проінформував він.

Російське виданя Mash повідомляє, що один із збитих над Брянськом БпЛА впав на завод "Кремній ЕЛ", який перебуває у списку найбільших російських підприємств мікроелектроніки.

"Попередньо є руйнування — на місці працюють швидка та МНС", — зазначає видання..

Видання Baza з посиланням на слова губернатора повідомляє, що ще 1 дрон після падіння впав на офісну будівлю внаслідок чого зафіксовано пошкодження.

"Силами ППО Міністерства оборони РФ припинено атаку українських терористів. Над Совєтським районом Брянська збито безпілотний літальний апарат. Постраждалих немає. Внаслідок падіння безпілотника частково пошкоджено дах та скління адміністративної будівлі. Є спалах" — повідомив Богомаз.

"Брянський вісник" пише хронологію атаки.

"З 00:30 до 01:30 вдалося збити три БпЛА над областю. Приблизно о 00:50 два дрони намагалися атакувати нафтобазу "Дружба", але були збиті. Близько 06:00 ще один безпілотника було збито над Совєтським районом Брянська. Ближче до 08:00 два безпілотники намагалися атакувати телевежу", — йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі в мережі пишуть, що через вибухи та атаки дронів вибігали на вулицю в чому були.

Також ЗМІ повідомляють, що "хлопок" був в будівлі слідчого комітету в Брянську.

Нагадаємо, що росіяни заявили про масштабну атаку БпЛА. Вибухи пролунали в Московській, Рязанській, Калузькій, Орловській, Брянській і Псковській областях Росії.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 30 серпня у Пскові сталася атака на військовий аеродром. Російські екстрені служби повідомили про чотири пошкоджені літаки Іл-76. Летовище, яке зазнало атаки, розташоване майже за 700 кілометрів від кордону з Україною.