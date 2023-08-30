"Выбегали из дома в трусах": жители Брянска пожаловались на атаку БпЛА (видео)

Местные паблики сообщают об атаке 8 беспилотников и взрыве в здании Следственного комитета.

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В РФ несколько беспилотников в ночь на 30 августа атаковали город Брянск. Один из них упал на местном заводе, другой был сбит после атаки на телебашню. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны РФ. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — проинформировал он.

Российское издание Mash сообщает, что один из сбитых над Брянском БпЛА упал на завод "Кремний ЭЛ", который находится в списке крупнейших российских предприятий микроэлектроники.

"Предварительно есть разрушения — на месте работают скорая и МЧС", — отмечает издание.

Издание Baza со ссылкой на слова губернатора сообщает, что еще 1 дрон после падения упал на офисное здание вследствие чего зафиксированы повреждения.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника частично повреждена крыша и остекление административного здания. Есть вспышка", — сообщил Богомаз.

"Брянский вестник" пишет хронологию атаки.

"С 00:30 до 01:30 удалось сбить три БпЛА над областью. Примерно в 00:50 два дрона пытались атаковать нефтебазу "Дружба", но были сбиты. Около 06:00 еще один беспилотника был сбит над Советским районом Брянска. Ближе к 08:00 два беспилотника пытались атаковать телебашню", — говорится в сообщении.

Местные жители в сети пишут, что из-за взрывов и атак дронов выбегали на улицу в чем были.

Также СМИ сообщают, что "хлопок" был в здании следственного комитета в Брянске.

Напомним, что россияне заявили о масштабной атаке БпЛА. Взрывы прогремели в Московской, Рязанской, Калужской, Орловской, Брянской и Псковской областях России.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 августа в Пскове произошла атака на военный аэродром. Российские экстренные службы сообщили о четырех поврежденных самолетах Ил-76. Аэродром, который подвергся атаке, расположен почти в 700 километрах от границы с Украиной.