"Решение практически готово": аналитик рассказал, когда Украина получит ракеты ATACMS (видео)

Аналитик Александр Мусиенко считает, что Украина получит не только американские ракеты ATACMS, но и немецкие Taurus. Они необходимы, чтобы ослабить линию обороны ВС РФ.

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Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Украине стоит ожидать хороших новостей относительно предоставления ракет большой дальности ATACMS. Такое мнение аналитик высказал 19 сентября в эфире телеканала FREEДОМ.

Александр Мусиенко уверен, что Украина получит не только американские ракеты ATACMS, но и немецкие Taurus.

"ATACMS будут. Я почти уверен в этом, потому что решение практически готово. Я думаю, что это как раз те хорошие новости, которых нам стоит ожидать. Также я думаю, что в дальнейшем под решение США будут соответствующие действия и со стороны Германии в предоставлении ракет Taurus", — сказал эксперт.

По его словам, сейчас есть понимание, что это необходимо, в частности, и блестящей морской стратегии Украины, которая сейчас достаточно успешно поражает по военным объектам Российской Федерации во временно оккупированном Крыму. Такие ракеты большой дальности нужны Украине для того, чтобы размягчить и ослабить линию обороны, которую построили российские войска.

Александр Мусиенко отметил, что к зиме Украине необходимо будет корректировать сам ход военной кампании.

"Мы приближаемся к зимнему периоду, когда необходимо будет корректировать, в том числе и кампанию, и ее ход, возможно с меньшим использованием тяжелой техники, но с использованием малых групп с легкобронированной техникой, а также с использованием дальнобойного вооружения и артиллерии. Соответствующие средства... как ATACMS, так и Taurus нужны, чтобы еще больше дезориентировать средства ПВО российских войск и демонстрировать еще большую эффективность", — сказал аналитик.

Он отметил и геополитический момент ситуации: "США не могут стоять в стороне, когда Северная Корея хочет поддерживать Россию, поставлять снаряды и боеприпасы и там, за кулисами, может быть в определенной степени Китай".

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Напомним, 17 сентября Фокус писал, что республиканцы призвали президента США Джо Байдена передать Украине ATACMS. Четверо американских сенаторов заявили, что украинцы значительно ослабили военную мощь оккупантов, поэтому Киеву нужна лишь "небольшая часть" американских запасов дальнобойных ракет.