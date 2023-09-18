"Решение еще не принято": в США рассматривают предоставление Украине ракет ATACMS, — Белый дом

В Вашингтоне заверили, что поддержка Украины остается "высокой" в обеих палатах. Спикер администрации президента Джон Кирби подчеркнул, что цена победы РФ — еще большие аппетиты Кремля.

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Переживать, что финансовая поддержка США уменьшится, не стоит. Американские политики выступают за помощь Украине и не намерены отступать от своей позиции. Об этом в интервью изданию The Telegraph, опубликованном 17 сентября, заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

"Это небольшая группа очень громких, очень правых республиканцев, которые продолжают сопротивляться дополнительной поддержке Украины, но президент уверен, что поддержка, которую мы получаем от руководства в обеих палатах, остается высокой", — заверил он.

Спикер подчеркнул, что война касается не только Украины. Он объяснил, что на одной победе Кремль может не остановиться, и угроза для мира будет оставаться.

"Если людей волнует цена этой войны в Украине в крови и сокровищах, тогда подумайте, насколько чрезмерной будет эта цена, если мы пойдем и позволим господину (Владимиру, — ред.) Путину поощрять продолжать брать больше территории или угрожать восточному флангу НАТО", — отметил Кирби.

Представитель Белого дома рассказал, что дискуссии по поводу отправки ракет ATACMS еще продолжаются.

"Здесь, в Соединенных Штатах, велся долгий разговор об этих крылатых ракетах большой дальности, и этот разговор продолжается, даже когда мы с вами разговариваем сегодня. Решение еще не принято", — подчеркнул спикер.

Напомним, американские сенаторы от Республиканской партии направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом поставить в Украину дальнобойные ракеты ATACMS. Они отметили, что задержка подорвет интересы нацбезопасности США и будет стоить жизней.

15 сентября в СМИ со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена проинформировали, что поставки ATACMS могут быть приняты уже этой осенью.