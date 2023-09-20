"На фінішній прямій": Зеленський оцінив контрнаступ ЗСУ та можливе постачання ракет ATACMS

Український президент підкреслив, що Україні потрібні далекобійні ракети ATACMS та комплекси Patriot. Також він відповів іноземцям, які скептично ставляться до підтримки Києва.

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Президент України Володимир Зеленський висловив власну оцінку контрнаступу Сил оборони та відповів на критику щодо повільного просування захисників. Про це відомо з його інтерв’ю CNN, опублікованого 19 вересня.

"Ми на фінішній прямій, я в цьому впевнений", — заявив український лідер, коментуючи дискусії щодо постачання ракет ATACMS.

Він зазначив, що люди, які не бачили війни зблизька, насправді не усвідомлюють, з яким рівнем загрози стикається атакована країна. Політик підкреслив, що виклики та проблеми війни не варто порівнювати з внутрішніми, тобто, наприклад, у сфері громадянського права чи енергетики.

"Це інша ситуація. Ось чому я думаю, що ми не можемо порівнювати ці виклики", — сказав Зеленський.

Зі слів президента, "насправді ніхто не знає", чи можливий цьогоріч великий прорив у контрнаступі українських сил.

"Але я думаю, що ми матимемо більше успіху", — додав він.

Зеленський підкреслив необхідність постачання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS, без яких можливі "більші втрати на полі бою та в інших місцях". Також він нагадав, що Україні потрібно більше систем ППО, зокрема комплексів Patriot. Лідер зазначив, що вони захищають цивільні райони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що знає, де ЗСУ прорвуть оборону російських окупантів. Зі слів лідера, Володимир Путін готовий до довгої війни та прагне знищити український народ, тому зупиняти контрнаступ не можна.

Також Володимир Зеленський визнав, що Сили оборони просуваються повільно. Однак він підкреслив, що Україні важливе просування вперед, хоч і на невеликі відстані. Зі слів президента, захисникам не можна давати ворогу відпочити.