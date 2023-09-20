"На финишной прямой": Зеленский оценил контрнаступление ВСУ и возможную поставку ракет ATACMS

Украинский президент подчеркнул, что Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS и комплексы Patriot. Также он ответил иностранцам, которые скептически относятся к поддержке Киева.

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Президент Украины Владимир Зеленский высказал собственную оценку контрнаступления Сил обороны и ответил на критику относительно медленного продвижения защитников. Об этом известно из его интервью CNN, опубликованного 19 сентября.

"Мы на финишной прямой, я в этом уверен", — заявил украинский лидер, комментируя дискуссии по поводу поставок ракет ATACMS.

Он отметил, что люди, которые не видели войны вблизи, на самом деле не осознают, с каким уровнем угрозы сталкивается атакованная страна. Политик подчеркнул, что вызовы и проблемы войны не стоит сравнивать с внутренними, то есть, например, в сфере гражданского права или энергетики.

"Это другая ситуация. Вот почему я думаю, что мы не можем сравнивать эти вызовы", — сказал Зеленский.

По словам президента, "на самом деле никто не знает", возможен ли в этом году большой прорыв в контрнаступлении украинских сил.

"Но я думаю, что мы будем иметь больше успеха", — добавил он.

Зеленский подчеркнул необходимость поставки ВСУ дальнобойных ракет ATACMS, без которых возможны "большие потери на поле боя и в других местах". Также он напомнил, что Украине нужно больше систем ПВО, в частности комплексов Patriot. Лидер отметил, что они защищают гражданские районы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает, где ВСУ прорвут оборону российских оккупантов. По словам лидера, Владимир Путин готов к долгой войне и стремится уничтожить украинский народ, поэтому останавливать контрнаступление нельзя.

Также Владимир Зеленский признал, что Силы обороны продвигаются медленно. Однако он подчеркнул, что Украине важно продвижение вперед, хоть и на небольшие расстояния. По словам президента, защитникам нельзя давать врагу отдохнуть.