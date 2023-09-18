"Нелегкий путь": Зеленский знает, где ВСУ попытаются прорвать оборону ВС РФ (видео)

Тактика Путина заключается в том, чтобы уничтожить Украину, истощить ВСУ и единство западных партнеров. Президент Зеленский убежден, что нельзя замораживать конфликт, ведь нужно и дальше освобождать территорию от оккупантов.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что знает, где Вооруженные силы Украины прорвут оборону российских военных. Об этом он сообщил в программе "60 минут" Скотта Пелли телекомпании СBS.

"Мы этого очень хотим — прорвать линию обороны. Нелегкий путь. Это будет, я в этом уверен", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что верит в украинских военных и знает, где ВСУ собираются мощно прорвать оборону врага, однако не может об этом сказать.

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По словам Зеленского, российский президент Владимир Путин готов к долгой войне, он хочет оккупировать и уничтожить украинский народ. Поэтому нельзя делать паузы и останавливаться, как это было в прошлом году из-за плохой погоды, когда партнеры расслабились и ждали лучшей погоды весной для передачи оружия.

Президент сообщил, что не хочет подталкивать западных партнеров, однако тактика Путина понятна — война на уничтожение Украины, истощение Сил обороны и единства партнеров. В этом году погода может поставить на паузу не все средства ВСУ, в частности могут продолжаться атаки дронов или другие операции. Он убежден, что ни в коем случае нельзя замораживать конфликт, ведь нужно деоккупировать украинскую территорию и идти вперед, даже если это не километры, а лишь сто метров в день.

Напомним, 18 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что с начала контрнаступления ВСУ освободили более 260 квадратных километров на южном направлении и 51 квадратный километр в районе Бахмута.

17 сентября руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что украинские бойцы могут разорвать сухопутный коридор РФ с временно оккупированным Крымом до начала зимы. Он отметил, что первая оборонительная линия врага на южном направлении уже местами прорвана.