"Нелегкий шлях": Зеленський знає, де ЗСУ спробують прорвати оборону ЗС РФ (відео)

Тактика Путіна полягає в тому, аби знищити Україну, виснажити ЗСУ та єдність західних партнерів. Президент Зеленський переконаний, що не можна заморожувати конфлікт, адже потрібно й надалі звільняти територію від окупантів.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що знає, де Збройні сили України прорвуть оборони російських військових. Про це він повідомив в програмі "60 хвилин" Скотта Пеллі телекомпанії СBS.

"Ми цього дуже хочемо — прорвати лінію оборони. Нелегкий шлях. Це буде, я в цьому впевнений", — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що вірить в українських військових та знає, де ЗСУ збираються потужно прорвати оборону ворога, проте не може про це сказати.

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Зі слів Зеленського, російський президент Володимир Путін готовий до довгої війни, він хоче окупувати та знищити український народ. Тому не можна робити паузи та зупинятися, як це було минулого року через погану погоду, коли партнери розслабилися та чекали кращої погоди навесні для передавання зброї.

Президент повідомив, що не хоче підштовхувати західних партнерів, проте тактика Путіна зрозуміла — війна на знищення України, виснаження Сил оборони та єдності партнерів. Цього року погода може поставити на паузу не всі засоби ЗСУ, зокрема можуть продовжуватися атаки дронів чи інші операції. Він переконаний, що ні в якому разі не можна заморожувати конфлікт, адже потрібно деокуповувати українську територію та йти вперед, навіть якщо це не кілометри, а лише сто метрів за день.

Нагадаємо, 18 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що від початку контрнаступу ЗСУ звільнили понад 260 квадратних кілометрів на південному напрямку та 51 квадратний кілометр у районі Бахмута.

17 вересня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов заявив, що українські бійці можуть розірвати сухопутний коридор РФ з тимчасово окупованим Кримом до початку зими. Він зазначив, першу оборонну лінію ворога на південному напрямку вже місцями прорвано.