Звільнили понад 300 кв. км: у Міноборони розповіли про успіхи під Бахмутом та на півдні (карта)

Заступниця міністра Ганна Маляр підтвердила, що Сили оборони деокупували Андріївку та Кліщіївку на Бахмутському напрямку. Від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 260 квадратних кілометрів на південному фронті та 51 квадратний кілометр у районі Бахмута.

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Збройні сили України мають успіх на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Military Media Center.

Вона зазначила, що південь є основним напрямком наступу українських бійців, саме там ворог перебуває в обороні. Зокрема, на Запорізькому та Херсонському напрямках ЗС РФ захищаються. Проте ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку та звільнили від окупантів 5,2 квадратних кілометри на півдні за минулий тиждень.

"Південніше і східніше від Роботиного ми мали успіхи і протягом минулого тижня на південному напрямку було звільнено 5,2 квадратних кілометри", — сказала Ганна Маляр.

За її словами, понад 260 квадратних кілометрів було звільнено на південному фронті від початку контрнаступу.

Мелітопольський напрямок

Крім цього, ЗСУ звільнили два квадратні кілометри біля Бахмута протягом минулого тижня. Загалом за час контрнаступальних дій було деокупованому 51 квадратний кілометр у цього районі.

"На Бахмутському напрямку, це на сході наш напрямок наступу, протягом минулого тижня було звільнено два населених пункти: Андріївка і Кліщіївка", — сказала вона.

За її словами, у ворога більше зброї та особового складу, тоді як перевагою в української армії є мотивація, звитяга на передньому краї бійців та професійність планування командування. Зокрема, на цьому напрямку тримає контрнаступ, також вдається рухатися вперед тими засобами, які спрямовані на оборону.

Бахмутський напрямок

Нагадаємо, 17 вересня військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що ЗС РФ накопичує ресурси в Запорізькій області, зокрема в район Токмака окупанти перемістили чотири повітряно-десантні дивізії. Він вважає, що російські військові накопичують свої сили не лише для протидії контрнаступу, але й для власних майбутніх атак.

Того ж дня керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш підтвердив звільнення Кліщіївки в Донецькій області. Завдяки деокупації селища ЗСУ змогли отримати плацдарм, який допоможе розвивати наступальні дії та контролювати логістичні маршрути. З його слів, українські бійці змогли завдати потужного удару по десантних підрозділах ЗС РФ, батальйону "Ахмат", "Шторм Z" та ГРУ ГШ РФ.