Звільнення Кліщіївки: ЗСУ отримали плацдарм для подальшого наступу, – Євлаш (відео)

За словами керівника пресслужби Східного угрупування військ, в населеному пункті на Донеччині Силам оборони протистояли підрозділи "Ахмат", "Шторм Z" та ГРУ ГШ РФ.

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Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш 17 вересня повідомив, що Кліщіївка в Донецькій області офіційно звільнена від військ противника і ЗСУ отримали плацдарм для подальшого наступу. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Наші захисники продовжують закріплятися на місцевості, проводять стабілізаційні дії, в тому числі з розмінування", — сказав Ілля Євлаш.

За його словами, під час бойових дій Сили оборони завдали потужного удару по десантних підрозділах ЗС РФ, батальйону "Ахмат", "Шторм Z" та ГРУ ГШ РФ. Наразі ЗСУ здобули для себе плацдарм, який дозволить розвивати наступальні дії та контролювати логістичні маршрути, які забезпечують окуповане місто Бахмут.

"Так зараз ми здобули для себе плацдарм, який в подальшому дозволить нам розвивати наступальні дії та звільняти нашу землю від окупантів", — зазначив речник.

Ілля Євлаш підкреслив, що звільнення Кліщіївки — це оголення флангів, зокрема південного, яке надалі дозволить нашим воїнам зручніше просуватися і завдавати більш точних ударів по позиціях противника.

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Ситуація на фронті

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 18.00 17.09.2023 обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Надії Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів неподалік Андріївки та Нью-Йорка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Також тут завдав авіаційного удару.

На Мар’їнському напрямку протягом доби захисники успішно відбили майже 10 атак ворога в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару поблизу Старомайорського Донецької області. Під мінометний обстріл потрапили: Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Вербового, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області.

На Лиманському напрямку противник штурмових дій не вів.

Нагадаємо, 17 вересня штурмовики заявили, що над селом в Донецькій області знову замайорів український стяг.

Раніше, 15 вересня, про звільнення Кліщіївки вже заявляли білоруські добровольці з полку імені Кастуся Калиновського. Також вони показали руйнування у селі внаслідок постійних обстрілів та активних бойових дій.