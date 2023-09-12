"Продовжуємо операцію": Сили оборони мають успіх поблизу Бахмута, – речник ЗСУ (відео)

Успішними діями підрозділи відзначилися не тільки в районі самого Бахмута, але й біля населених пунктів Андріївка, Кліщіївка та Курдюмівка.

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Українські війська мають позитивні результати поблизу Бахмута. Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону повідомив подробиці.

Він розповів, що наступальна операція триває на південному напрямку від міста. Успішними діями підрозділи відзначилися в районі самого Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. У цих локаціях українські захисники з боями відбивають наші позиції.

"Ми продовжуємо наступальну операцію", – заявив Євлаш.

Представник ЗСУ додав, що ворог поблизу Новоселівки завдав масованих артилерійських ударів. Загалом було зафіксовано 117 обстрілів.

Російські загарбники намагаються знайти слабкі позиції на окремих ділянках фронту. Ворог підтягує свої резерви та намагається завдати удари з метою прорвати оборону, але усі зусилля марні.

Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

На Бахмутському напрямку, а також Куп’янському та Лиманському, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ за 12 вересня, противник завдав авіаційних ударів. Це відбулося поблизу Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області, а також Синьківки, Іванівки Харківської області, Надії, Діброви, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області. Внаслідок численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Нагадаємо, 11 вересня українські військові розповіли, що у середньому за три години українські оператори FPV-дронів в районі Бахмута скидають 50 гранат, полюючи на російських окупантів і знищуючи їх десятками. Бійці дедалі частіше скидають на голови загарбників боєприпаси для американських гранатометів під назвою Mk-19.