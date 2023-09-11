"Схоже на риболовлю": дрони допомагають ЗСУ просуватися під Бахмутом за допомогою гранат зі США

У середньому за три години українські оператори FPV-дронів скидають 50 гранат, полюючи на російських окупантів і знищуючи їх десятками.

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В українських військах закінчуються радянські гранати ВОГ-25 і ВОГ-17, тому оператори безпілотників під Бахмутом дедалі частіше скидають на окупантів боєприпаси для американських гранатометів під назвою Mk-19. Про це військовослужбовці розповіли журналістам "Радіо Свобода".

Журналісти поспілкувалися з одним з операторів дронів типу DJI Mavic, який розповів, що його підрозділ супроводжує атакувальні війська, допомагає їм із розвідувальною інформацією та попутно зачищає позиції від піхоти окупантів за допомогою дронів-бомберів. Завдяки невеликим боєприпасам, які скидають з дронів, українська армія продовжує своє просування по флангах в околицях Бахмута.

Квардрокоптер Mavic озброїли боєприпасом від гранатомета МК-19 Фото: Скриншот

"Ми намагаємося вибивати ворожу піхоту з траншей перед тим, як наші штурмовики туди підійдуть, ми прикриваємо їх із повітря, супроводжуємо їх, попереджаємо про можливі контакти", — каже Максим, оператор FPV-дрона 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

За словами бійця, його підрозділ у середньому за три години встигає скинути на піхоту армії РФ приблизно 50 боєприпасів, і наразі намітився перехід на американські Mk-19, які здебільшого використовувалися для атак на легку бронетехніку ворога. Це пов'язано з тим, що запаси радянських ВОГ-25 і ВОГ-17 стали добігати кінця. А американські боєприпаси до гранатомета прекрасно справляються і з технікою, і з піхотою.

Граната до американського гранатомета Mk-19 Фото: АрміяInform

Максим стверджує, що їхні дрони здебільшого страждають саме від радіолокаційної боротьби росіян, і їх майже ніколи не збивають зі стрілецької зброї. За словами оператора дрона, за останні кілька днів у бою вони втратили чотири БПЛА, але ті "на 300% відпрацювали свій потенціал".

"За ці дні ми набили близько 20 "орків", це тільки ті, що ми бачили, що візуально підтверджено. Я не кажу про тих, яких ми закидали під сітками та в бліндажах", — розповідає Максим.

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Його колега Микита з роти "Ахіллес" (92 окрема штурмова бригада ЗСУ) вважає, що знищення ворога за допомогою FPV-дронів дуже схоже на риболовлю.

"Ти сидиш, чекаєш, а коли є ціль — працюєш", — розповідає військовослужбовець 92 окремої штурмової бригади ЗСУ.

Микита стверджує, що FPV-дрони дуже ефективні у військовій справі. За середньої вартості в $500 вони можуть знищити техніку або боєприпаси противника на мільйони. Здебільшого Микита і його підрозділ займаються контрбатарейною боротьбою: шукають і знищують артилерійські установки, міномети, гаубиці, та й узагалі все, що належить окупантам.

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