Освобождение Клещиевки: ВСУ получили плацдарм для дальнейшего наступления, — Евлаш (видео)

По словам руководителя пресс-службы Восточной группировки войск, в населенном пункте в Донецкой области Силам обороны противостояли подразделения "Ахмат", "Шторм Z" и ГРУ ГШ РФ.

Related video

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш 17 сентября сообщил, что Клещиевка в Донецкой области официально освобождена от войск противника и ВСУ получили плацдарм для дальнейшего наступления. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости".

"Наши защитники продолжают закрепляться на местности, проводят стабилизационные действия, в том числе по разминированию", — сказал Илья Евлаш.

По его словам, во время боевых действий Силы обороны нанесли мощный удар по десантным подразделениям ВС РФ, батальону "Ахмат", "Шторм Z" и ГРУ ГШ РФ. Сейчас ВСУ получили для себя плацдарм, который позволит развивать наступательные действия и контролировать логистические маршруты, которые обеспечивают оккупированный город Бахмут.

"Так сейчас мы получили для себя плацдарм, который в дальнейшем позволит нам развивать наступательные действия и освобождать нашу землю от оккупантов", — отметил спикер.

Илья Евлаш подчеркнул, что освобождение Клещиевки — это обнажение флангов, в частности южного, которое в дальнейшем позволит нашим воинам удобнее продвигаться и наносить более точные удары по позициям противника.

Смотри: -30:32

Ситуация на фронте

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 17.09.2023 обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар возле Надежды Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили 5 атак противника в районе Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары неподалеку Андреевки и Нью-Йорка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также здесь нанес авиационный удар.

На Марьинском направлении в течение суток защитники успешно отбили почти 10 атак врага в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар вблизи Старомайорского Донецкой области. Под минометный обстрел попали: Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Вербового, Роботино и Новоданиловки Запорожской области.

На Лиманском направлении противник штурмовых действий не вел.

Напомним, 17 сентября штурмовики заявили, что над селом в Донецкой области снова взвился украинский флаг.

Ранее, 15 сентября, об освобождении Клещеевки уже заявляли белорусские добровольцы из полка имени Кастуся Калиновского. Также они показали разрушения в селе в результате постоянных обстрелов и активных боевых действий.