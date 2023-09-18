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Освободили более 300 кв. км: в Минобороны рассказали об успехах под Бахмутом и на юге (карта)

ВСУ, военные ВС
Фото: Скрин видео | ВСУ деоккупировали территорию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях

Заместитель министра Анна Маляр подтвердила, что Силы обороны деоккупировали Андреевку и Клещеевку на Бахмутском направлении. С начала контрнаступления ВСУ освободили 260 квадратных километров на южном фронте и 51 квадратный километр в районе Бахмута.

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Вооруженные силы Украины имеют успех на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Military Media Center.

Она отметила, что юг является основным направлением наступления украинских бойцов, именно там враг находится в обороне. В частности, на Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ защищаются. Однако ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении и освободили от оккупантов 5,2 квадратных километра на юге за прошедшую неделю.

"Южнее и восточнее Роботино мы имели успехи и в течение прошлой недели на южном направлении было освобождено 5,2 квадратных километра", — сказала Анна Маляр.

По ее словам, более 260 квадратных километров было освобождено на южном фронте с начала контрнаступления.

Мелитопольское направление, карта боевых действий Fullscreen
Мелитопольское направление

Кроме этого, ВСУ освободили два квадратных километра возле Бахмута в течение прошлой недели. Всего за время контрнаступательных действий был деоккупирован 51 квадратный километр в этом районе.

"На Бахмутском направлении, это на востоке наше направление наступления, в течение прошлой недели было освобождено два населенных пункта: Андреевка и Клещиевка", — сказала она.

По ее словам, у врага больше оружия и личного состава, тогда как преимуществом в украинской армии является мотивация, победа на переднем крае бойцов и профессионализм планирования командования. В частности, на этом направлении держит контрнаступление, также удается двигаться вперед теми средствами, которые направлены на оборону.

Бахмутское направление, карта боевых действий Fullscreen
Бахмутское направление

Напомним, 17 сентября военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что ВС РФ накапливает ресурсы в Запорожской области, в частности в район Токмака оккупанты переместили четыре воздушно-десантные дивизии. Он считает, что российские военные накапливают свои силы не только для противодействия контрнаступлению, но и для собственных будущих атак.

В тот же день руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш подтвердил освобождение Клещеевки в Донецкой области. Благодаря деоккупации поселка ВСУ смогли получить плацдарм, который поможет развивать наступательные действия и контролировать логистические маршруты. По его словам, украинские бойцы смогли нанести мощный удар по десантным подразделениям ВС РФ, батальону "Ахмат", "Шторм Z" и ГРУ ГШ РФ.