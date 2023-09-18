"До наступления зимы": ВСУ могут разорвать сухопутный коридор РФ с Крымом, — Буданов

По словам руководителя ГУР, у РФ абсолютно нет стратегического резерва. Она имеет лишь 80% личного состава и 55% техники от необходимого количества.

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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов 17 сентября заявил, что ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор Российской Федерации с временно оккупированным Крымом до наступления зимы. Об этом он сказал в интервью изданию The Economist.

По его словам, повод для беспокойства есть у России, а не у Украины.

"Ее первая оборонительная линия на важнейшем южном направлении в Запорожской области э уже местами прорвана, а это означает, что операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом может быть завершена еще до наступления зимы", — заявил глава ГУР.

Кирилл Буданов считает, что Украина, возможно, уже привлекла ограниченное количество сил своих резервных войск, но сейчас Россия выделяет недостаточно укомплектованные резервы, которые она не планировала развернуть до конца октября 2023 года.

"Вопреки тому, что заявляет РФ, у нее абсолютно нет стратегического резерва. 25-я общевойсковая армия России, которая сейчас преждевременно перебрасывается на восточный фронт в районе Лимана и Купянска, имеет лишь 80% личного состава и 55% техники от необходимого количества", — подчеркнул генерал.

Комментируя сообщения о том, что Россия готова активизировать свою продолжающуюся мобилизационную кампанию, генерал-лейтенант Буданов считает, что численность личного состава является единственным очевидным преимуществом, которое Россия все еще сохраняет перед Украиной.

"Человеческие ресурсы в России, условно говоря, безграничны. Качество низкое, но количество достаточное. Что касается других компонентов военных действий, российские ресурсы истощаются, и наступает расплата. По его словам, российская экономика продержится только до 2025 года. Поток оружия иссякнет в 2026 году, "возможно, раньше", утверждает он, хотя доказательства, подтверждающие его утверждения, неоднородны", — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, 13 сентября руководитель разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ получает вооружение от Северной Кореи уже в течение полутора месяцев. Он отметил, что речь идет о танковых и пушечных снарядах, а также боеприпасах для РСЗО "Град".

Ранее, 3 сентября британский генерал в отставке Ричард Берронс заявил, что Украина сможет победить в войне в 2024-2025 годах. Тогда как к зиме 2023 года не удастся наполовину сократить площадь оккупированных территорий.